BAT Hellas: Έντεκα κορυφαίες διακρίσεις στον τομέα της καινοτόμου επικοινωνίας

Η BAT Hellas συνεχίζει να πρωτοπορεί στον τομέα της καινοτόμου επικοινωνίας, αναπτύσσοντας στρατηγικές που συνδυάζουν καινοτομία και αυθεντικότητα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Με έμφαση στη δημιουργία μοναδικών εμπειριών, η εταιρεία ενδυναμώνει τη σύνδεση με το κοινό και συμβάλλει στην εξέλιξη του επικοινωνιακού τοπίου με ουσιαστικό τρόπο. Το 2025, η BAT Hellas απέσπασε συνολικά έντεκα (11) βραβεία στους θεσμούς PR Awards, Influencer Marketing Awards και Event Awards, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για συνεχή πρόοδο και δημιουργικότητα.

Στα PR Awards 2025, η εταιρεία απέσπασε Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Tobacco & Vapor Products για την ενέργεια "glo up Digital Activation", ενώ παράλληλα κέρδισε και Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Influence PR / Branded-Native Experience για το ίδιο activation platform. Επιπλέον, το project "Athens glo up! - This is Athens City Festival 2024 x glo" τιμήθηκε με Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Sponsorship.

Το Digital Activation "glo up" σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το glo, παρουσιάζοντας τη HyperPro, την πιο προηγμένη συσκευή θέρμανσης καπνού στην ελληνική αγορά. Με στρατηγικές συνεργασίες δημιουργήθηκαν αυθεντικές εμπειρίες και υψηλής ποιότητας αλληλεπιδράσεις, προβάλλοντας τη φιλοσοφία του glo up και καλώντας τους καταναλωτές να γιορτάσουν τη λάμψη τους.

Η στρατηγική συμμετοχή της εταιρείας στο This is Athens City Festival 2024 με το project "Athens glo up!" συνδύασε ενεργή παρουσία στους δρόμους της πόλης με μοναδικό branding στα πιο δυναμικά street parties, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές εμπειρίες. Μέσα από βιωματικές δράσεις που συνδύαζαν μουσική και εντυπωσιακά performances η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτύπωσε την ενέργεια και τη δυναμική του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Στα Influencer Marketing Awards 2025, η BAT Hellas απέσπασε Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Best Occasion-Based Influencer Marketing για το activation platform "glo up in Tomorrowland Belgium 2024". Η ενεργή συμμετοχή τεσσάρων κορυφαίων creators στο φεστιβάλ Tomorrowland και η ανάπτυξη real-time και post-event περιεχομένου συνέβαλαν στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με το κοινό.

Παράλληλα, η εταιρεία πριν λίγο διάστημα κατέκτησε επτά σημαντικές διακρίσεις στα Event Awards 2025, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ηγετική της θέση στον τομέα της δημιουργίας εκδηλώσεων υψηλής αισθητικής και στρατηγικής αξίας. Με ένα πλατινένιο, τέσσερα χρυσά και δύο ασημένια βραβεία, η εταιρεία αναγνωρίστηκε για την πρωτοποριακή της προσέγγιση, τον καινοτόμο σχεδιασμό και την υλοποίηση εμπειριών που συνδυάζουν τη δύναμη της τεχνολογίας και τη δημιουργικότητα γύρω από ενέργειες για το “glo up”.

Η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της BAT για την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Κύπρο και το Ισραήλ, Νατάσα Γκογκορώση, σχολίασε: «Οι διακρίσεις αυτές καταδεικνύουν την προσήλωσή μας στην καινοτομία και τη δημιουργία αυθεντικών εμπειριών που συνδέουν την εταιρεία μας με το κοινό με έναν αυθεντικό και ουσιαστικό τρόπο. Είμαστε υπερήφανοι για τα αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλιών και συνεχίζουμε να ενδυναμώνουμε την παρουσία μας με δημιουργικές και στρατηγικές ενέργειες που οδηγούν την επικοινωνία σε νέες κατευθύνσεις.»

Οι συγκεκριμένες βραβεύσεις αποτελούν την αναγνώριση της σταθερής πορείας της BAT Hellas προς την καινοτομία στην επικοινωνία. Με στρατηγικές που προσαρμόζονται στις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες του κοινού, η εταιρεία συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της αγοράς, επενδύοντας σε εμπειρίες που ξεχωρίζουν και αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα.