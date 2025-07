«Reseller of the Year» για Ελλάδα και Κύπρο αναδείχθηκε η Amplus

Μία ακόμη σημαντική διάκριση προσθέτει στο ενεργητικό της η AMPLUS Technologies, καθώς τιμήθηκε με το κορυφαίο βραβείο "Reseller of the Year 2025 Greece and Cyprus" από την HP. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του HP Annual Partner Event 2025, την Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το συγκεκριμένο βραβείο στην AMPLUS αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση που απονέμει η HP στους στρατηγικούς της συνεργάτες και επιβεβαιώνει την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών, καθώς και τη σημαντική συνεισφορά της AMPLUS στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσα από την παροχή τεχνολογιών και υπηρεσιών αιχμής.

Η AMPLUS έχει υποστηρίξει με επιτυχία μεγάλης κλίμακας έργα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αποδεικνύοντας στην πράξη την αξιοπιστία, την τεχνογνωσία και την πελατοκεντρική της προσέγγιση. Επενδύοντας σταθερά στην εκπαίδευση και πιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, η εταιρεία διατηρεί υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης και παραμένει στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων και των βέλτιστων πρακτικών της αγοράς.

Με αφορμή τη βράβευση, ο Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος της AMPLUS Γιώργος Δαμανάκης, δήλωσε:

«Η διάκριση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για όλους εμάς στην AMPLUS, καθώς αναγνωρίζει όχι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και τις αξίες με τις οποίες πορευόμαστε. Για εμάς στην AMPLUS, κάθε έργο είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι η τεχνολογία μπορεί να φέρει ουσιαστική πρόοδο, όταν συνοδεύεται από υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και ανθρώπινη προσέγγιση. Πιστοί στη δέσμευσή μας, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στην τεχνογνωσία και στις τεχνολογίες του αύριο, με στόχο να προσφέρουμε στους πελάτες μας λύσεις που πραγματικά κάνουν τη διαφορά».