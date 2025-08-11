#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Alpha Bank: Προχωρά σε τιτλοποίηση απαιτήσεων ύψους 1,2 δισ. ευρώ

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από επιχειρηματικά δάνεια ονομαστικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Bloomberg. Σύμβουλος στη συναλλαγή έχει αναλάβει η UniCredit.

Alpha Bank: Προχωρά σε τιτλοποίηση απαιτήσεων ύψους 1,2 δισ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 10:02

Η Alpha Bank έχει ξεκινήσει τη διαδικασία συνθετικής τιτλοποίησης απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων, σύμφωνα με το Bloomberg. 

Οπως μεταδίδει το πρακτορείο, το χαρτοφυλάκιο έχει ονομαστική αξία 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις εξελίξεις. 

Η UniCredit, που πρόσφατα αύξησε το ποσοστό της στην τράπεζα σε περίπου 20%, είναι σύμβουλος στη συναλλαγή, σημείωσαν οι ίδιες πηγές.  Οι διεργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι όροι υπόκεινται στις σχετικές διαπραγματεύσεις με τους επενδυτές, πρόσθεσαν.

 

