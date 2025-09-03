Intertech: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Κ. Ζιώγας

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΓΙΕΣ», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Mε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις 02-09-2025, ο κ. Ιωάννης Χαλδούπης αποχωρεί αυθημερόν από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον κ. Χαλδούπη για την πολύτιμη συνεισφορά του στην ανάπτυξη και την πρόοδο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Κατά τη συγκρότησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Ζιώγα, μέχρι σήμερα Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του για τη συνεισφορά που θα έχει στην περαιτέρω ενίσχυση της Εταιρείας.