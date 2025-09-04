#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κύπρου: Ισχυρό ενδιαφέρον από θεσμικούς για το placement της EBRD

Τελικοί αγοραστές του 5,1% της τράπεζας είναι κυρίως μακροπρόθεσμοι επενδυτές, σχολιάζει η Κύπρου. Γιατί κρίνεται πολύ καλή η τιμή της συναλλαγής. Πέρασαν μέσω του ΧΑ τα πακέτα.

Κύπρου: Ισχυρό ενδιαφέρον από θεσμικούς για το placement της EBRD

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:30

Τελ. Ενημ.: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:18

Η EBRD, ο τελευταίος legacy shareholder της Τράπεζας Κύπρου που διατηρούσε ποσοστό (5,1%) από το 2014, πούλησε μέσω placement ολόκληρο το ποσοστό του στην τιμή €7,20.

Οπως αναφέρει η Τράπεζα Κύπρου, στη διαδικασία του placement υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές και τελικοί αγοραστές είναι κυρίως μακροπρόθεσμοι επενδυτές (long only funds). 

To σημαντικό ενδιαφέρον δείχνει την εμπιστοσύνη των ξένων θεσμικών επενδυτών στην Τράπεζα Κύπρου και την κυπριακή οικονομία, σημειώνεται σχετικά. 

Παράλληλα, η Κύπρου επισημαίνει ότι η τιμή της συναλλαγής κρίνεται πολύ καλή, γιατί πωλήθηκε μεγάλο ποσοστό του τελευταίου legacy shareholder σε τιμή που είναι περίπου 1.2x Tangible Book value.

Πέρασαν τα πακέτα από το placement της Τράπεζας Κύπρου

Πέρασαν μέσω του Χρηματιστηρίου τα πακέτα από το placement που διενήργησε η EBRD για το ποσοστό της στην Τράπεζα Κύπρου. 

Η EBRD διέθεσε το σύνολο της συμμετοχής της (5,1%) στην τράπεζα με την Κύπρου να επισημαίνει ότι οι μετοχές αποκτήθηκαν από μακροπρόθεσμους επενδυτές (long only funds). 

Από το ταμπλό πέρασαν σε εννέα πακέτα 22.501.744 μετοχές στα 7,2 ευρώ, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να διαμορφώνεται στα 162,03 εκατ. ευρώ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πέρασαν τα πακέτα από το placement της Τράπεζας Κύπρου

Μέσω placement αποεπένδυσε από την Κύπρου η EBRD

EBRD: Μετέχει στην ΑΜΚ της Famar με 5,2 εκατ. ευρώ

Euroxx: Υποτιμημένη η Τράπεζα Κύπρου, νέα τιμή-στόχος

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο