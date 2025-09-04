Κύπρου: Ισχυρό ενδιαφέρον από θεσμικούς για το placement της EBRD

Η EBRD, ο τελευταίος legacy shareholder της Τράπεζας Κύπρου που διατηρούσε ποσοστό (5,1%) από το 2014, πούλησε μέσω placement ολόκληρο το ποσοστό του στην τιμή €7,20.

Οπως αναφέρει η Τράπεζα Κύπρου, στη διαδικασία του placement υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές και τελικοί αγοραστές είναι κυρίως μακροπρόθεσμοι επενδυτές (long only funds).

To σημαντικό ενδιαφέρον δείχνει την εμπιστοσύνη των ξένων θεσμικών επενδυτών στην Τράπεζα Κύπρου και την κυπριακή οικονομία, σημειώνεται σχετικά.

Παράλληλα, η Κύπρου επισημαίνει ότι η τιμή της συναλλαγής κρίνεται πολύ καλή, γιατί πωλήθηκε μεγάλο ποσοστό του τελευταίου legacy shareholder σε τιμή που είναι περίπου 1.2x Tangible Book value.

Πέρασαν τα πακέτα από το placement της Τράπεζας Κύπρου

Πέρασαν μέσω του Χρηματιστηρίου τα πακέτα από το placement που διενήργησε η EBRD για το ποσοστό της στην Τράπεζα Κύπρου.

Η EBRD διέθεσε το σύνολο της συμμετοχής της (5,1%) στην τράπεζα με την Κύπρου να επισημαίνει ότι οι μετοχές αποκτήθηκαν από μακροπρόθεσμους επενδυτές (long only funds).

Από το ταμπλό πέρασαν σε εννέα πακέτα 22.501.744 μετοχές στα 7,2 ευρώ, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να διαμορφώνεται στα 162,03 εκατ. ευρώ.