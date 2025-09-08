#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Alumil: Στις 30 Σεπτεμβρίου η ΓΣ για ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Οκτωβρίου 2025.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:57

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Alumil την 30η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο υποκατάστημα της Εταιρείας (οδός Ιατρού Γωγούση 8 - 56429) στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής της Εταιρείας στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, καθώς και έγκριση του τρόπου χρηματοδότησης των σχετικών επενδυτικών σχεδίων.

2. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την παροχή υπηρεσιών διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στον ίδιο ως άνω χώρο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

