Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ευρωκλινική: Τι απαντά για το περιστατικό με τη λανθασμένη μετάγγιση αίματος

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:35

Διευκρινίσεις για το περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης αίματος σε ασθενή, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (8/9), έδωσε με ανακοίνωσή της η Ευρωκλινική, στην οποία αυτό έλαβε χώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή.

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν συλληφθεί με τις κατηγορίες της έκθεσης και της βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής, μία 32χρονη γυναίκα κι ένας 50χρονος άνδρας καθώς και μια 26χρονη νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να έκανε το λάθος. Και οι τρεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Πηγή: ertnews.gr

