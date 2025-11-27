Γεωργιάδης στο Healthcare Transformation: Μεγάλη μείωση στο clawback των διαγνωστικών

Στο 25%, από 45% που ήταν όταν ανέλαβε τη θέση του υπουργού Υγείας, μειώθηκαν οι υποχρεωτικές επιστροφές στον τομέα των διαγνωστικών κέντρων.

Αυτό δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε συζήτηση στο πλαίσιο της ετήσιας ημερίδας του iatronet.gr με θέμα Healthcare Transformation 2025, την οποία συντόνισε ο εκδότης της Media2day.gr Γιώργος Παπανικολάου.

«Το clawback διαγνωστικών το παρέλαβα στο 45% και φέτος έπεσε στο 25%», σημείωσε ο υπουργός, λέγοντας πως τον Αύγουστο είχαμε για πρώτη φορά επιστροφές 0% σε όλες τις κατηγορίες. Όπως είπε, μεταφέρθηκε ένα ποσό στον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να αναμένονται πιο χαμηλές επιστροφές, στο επίπεδο του 20%.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως εργαλείο για την επίτευξη των στόχων αυτών αποτελεί η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ανακοίνωσε πως από τις 15 Δεκεμβρίου θα υπάρχει δυνατότητα ραντεβού με διαγνωστικά κέντρα μέσω του 1566.

Σημείωσε πως έχει ήδη εγκαινιαστεί η συνεργασία με τη Sword Health, που θα κάνει μεγάλη διαφορά το 2026, ενώ αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στα Επείγοντα των Νοσοκομείων Νίκαιας και Λάρισας.

Το φάρμακο

Αναφερόμενος στο φάρμακο, έκανε λόγο για σημαντική αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης και πτωτική τάση στο clawback. Επισήμανε, ωστόσο, πως ο αριθμός των νέων θεραπειών έχει διπλασιαστεί και η εξέλιξη της δαπάνης είναι ταχύτερη της χρηματοδότησης.

«Οι εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν πως όσο αυξάνονται τα φάρμακα τόσο θα αυξάνεται και το clawback, ανέφερε.

Ο υπουργός Υγείας ανέδειξε και την αύξηση των εισαγωγών φαρμάκων μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), λέγοντας πως είναι ένα τέχνασμα για να αποφεύγουν οι εταιρείες το clawback.

Ο Κώστας Παναγούλιας, αναπληρωτής πρόεδρος ΣΦΕΕ και γενικός διευθυντής της ΒΙΑΝ, υπογράμμισε πως υπάρχει ακόμη πρόβλημα με το clawback των νοσοκομειακών φαρμάκων, καθώς εισάγονται συνεχώς φάρμακα νέας τεχνολογίας.

Για θεραπευτικά κενά σε τομείς όπως η Ογκολογία, έκανε λόγο η Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, πρόεδρος του PhARMA Innovation Forum (PIF), διευθύνουσα σύμβουλος της AbbVie Φαρμακευτικής Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας. Αναφερόμενη στην εμπειρία άλλων χωρών, είπε πως πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση των αναγκών, προκειμένου να γίνεται αντιληπτό ποιος ασθενής μπορεί να επωφεληθεί από ποια θεραπεία.

Πρόοδος

Για πρόοδο που έχει συντελεστεί, έκανε λόγο ο Βασίλης Πενταφράγκας, εντεταλμένος σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Τόνισε, όμως, πως «το σύστημα εξακολουθεί να πονάει» και ότι το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η υποχρηματοδότηση.

«Χρειάζεται αναπροσαρμογή με βάση τις πραγματικές ανάγκες», σημείωσε και είπε πως πρέπει να αναθεωρηθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Για το θέμα των βιο-ομοειδών, σχολίασε πως με επιστροφές 63%, υπάρχει κίνδυνος να μην έχουμε βιο-ομοειδή.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) Ελευθερία Τοκατλίδη, αναφέρθηκε σε ένα δυναμικό σύστημα (πλατφόρμα), στο οποίο είναι εγγεγραμμένες πάνω από 200 εταιρείες, από 70 που ήταν, ενώ επιτεύχθηκε εξοικονόμηση 70 εκατομμυρίων ευρώ. Προανήγγειλε τη λειτουργία ενός συστήματος, με το οποίο ο ασθενής θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του φαρμάκου που έχει παραγγελθεί για αυτόν.

Επιλογές

Στις υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebate) αναφέρθηκε ο Δημήτρης Νίκας, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Medtronic Hellas. Είπε πως δεν υπάρχει πλαίσιο αξιολόγησης των νέων θεραπευτικών επιλογών και πρότεινε να αξιοποιούνται τα δεδομένα πραγματικού χρόνου.

Ο Γρηγόρης Καρέλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ) και γενικός διευθυντής ΝΑ Ευρώπης, Kenvue, είπε πως έγινε περιορισμένη αποδοχή των προτάσεων για μετατροπή φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα (5 από 50), παρότι τα επιλέγει ένας στους τρεις Έλληνες.

ΠΗΓΗ: www.iatronet.gr