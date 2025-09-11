Πώς περιμένει να εξελιχθεί η χειμερινή σεζόν το ΔΑΑ

Με μονοψήφια αύξηση πέριξ του 5% ως προς την επιβατική κίνηση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2025 για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ), το πρόγραμμα επέκτασης του οποίου, προϋπολογισμού 1,28 δισ. ευρώ, βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη.

«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε για τη χειμερινή περίοδο εκτιμάμε ότι το 2025 θα κλείσει με μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης σε επίπεδο επιβατικής κίνησης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 6,5% περίπου», τόνισε στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου ο Γιάννης Παράσχης, διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, προβλέποντας ότι σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα η κίνηση θα καταγράψει χαμηλότερα μονοψήφια ποσοστά ανόδου.

Η χειμερινή περίοδος αναμένεται να είναι «δυνατή» για το αεροδρόμιο της Αθήνας, γεγονός που αποδίδεται σε έναν βαθμό και στην περιορισμένη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών αιχμής.

Το α’ εξάμηνο του έτους, πάντως, η επιβατική κίνηση του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας ανήλθε σε 15,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 7,6% σε σχέση με τα επίπεδα του 2024, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την επίτευξη μιας ακόμη χρονιάς-ρεκόρ.

Αναλυτικότερα, η εγχώρια επιβατική κίνηση σημείωσε άνοδο 2,2%, ενώ η διεθνής αυξήθηκε κατά 9,8%, στοιχείο που αποτυπώνει σταθερή πορεία ανάπτυξης. Η σημαντική αύξηση του αριθμού των διεθνών επιβατών, όπως εξήγησε ο Γ. Παράσχης, «αντανακλά την ελκυστικότητα του προορισμού και την επιτυχημένη στρατηγική ανάπτυξης δρομολογίων και επιβατικής κίνησης που ακολουθεί ο ΔΑΑ».

Οι ισχυρές επιδόσεις του αεροδρομίου της Αθήνας το κατέταξαν στην πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών για το α’ εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας άνοδο 7,6% σε σχέση με πέρυσι και 33,9% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Για το β’ εξάμηνο του έτους, μάλιστα, έχουν προγραμματιστεί 12 νέες συνδέσεις στο υφιστάμενο δίκτυο από εγχώριους και μη αερομεταφορείς, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα του «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το πρόγραμμα επέκτασης

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα επέκτασης των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, ο Γ. Παράσχης τόνισε πως βρίσκεται «εντός χρονοδιαγράμματος», επισημαίνοντας πως μέχρι τις αρχές του 2026 θα έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος για τα έργα του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού.

«Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της επέκτασης του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, αναμένουμε ότι ο διαγωνισμός με την ανάδειξη αναδόχου θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026 και εν συνεχεία θα εκκινήσουν οι εργασίες», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο CEO του ΔΑΑ, με το 50% του CAPEX να επενδύεται μέχρι το τέλος του 2028 και το υπόλοιπο μέχρι το τέλος του 2032.

Όπως τόνισε, μάλιστα, η διοίκηση της εισηγμένης έχει εξασφαλιστεί η ρευστότητα της εταιρείας για το επόμενο έτος.

Ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα, η εταιρεία αναφέρει ότι «παρότι εξακολουθούμε να στοχεύουμε σε περιθώρια Προσαρμοσμένου EBITDA άνω του 60% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος ενός έως δύο ετών, κατά την οποία τα περιθώρια ενδέχεται να περιοριστούν προσωρινά κατά περίπου 100 μονάδες βάσης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι σε επενδύσεις που αφορούν στη λειτουργία μας, με στόχο τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου εξυπηρέτησης. Η στρατηγική αυτή, όπως είναι φυσικό, περιορίζει την περαιτέρω βελτίωσης του λειτουργικού κόστους ανά επιβάτη (εξαιρουμένου του μεταβλητού τμήματος της Αμοιβής για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων).

Οι εξαιρετικές επιδόσεις που καταγράφηκαν το 2024 σε επίπεδο επιβατικής κίνησης και οικονομικών αποτελεσμάτων οδήγησαν σε ταχύτερη από το αναμενόμενο ανάλωση του Μεταφερόμενου Ποσού. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA αναμένεται να περιοριστεί ελαφρώς σε σχέση με τα επίπεδα του 2024».

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η εταιρεία διατηρεί την εκτίμησή της ότι τα καθαρά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026 θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, περί τα 200 εκατ. ευρώ ετησίως, με στήριξη τόσο από το εναπομείναν Μεταφερόμενο Ποσό, όσο και από τις ενισχυμένες αποδόσεις από την αύξηση του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Ο καταλύτης

Χρυσοφόρες αποδεικνύονται, σε κάθε περίπτωση, οι μη αεροπορικές δραστηριότητες του αεροδρομίου. Και αυτό διότι τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από αεροπορικές δραστηριότητες για το α’ εξάμηνο ανήλθαν σε 230,5 εκατ. ευρώ, ήτοι +3,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αντίστοιχα, τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από τις μη αεροπορικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 77,7 εκατ. ευρώ, ήτοι +10,6% σε σύγκριση με το 2024. Η βελτίωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τις εμπορικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων.

Ειδικότερα, τα έσοδα από τις εμπορικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 50,1 εκατ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2025 από 45,5 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2024, ήτοι αυξημένα κατά 10,0%.

Η εν λόγω βελτίωση οφείλεται κυρίως στα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τα νέα concepts που εφαρμόστηκαν στα μέσα του 2024, στην αύξηση επιβατών με υψηλή αγοραστική δύναμη (κυρίως προς εκτός Σένγκεν προορισμούς), καθώς και σε ευνοϊκή σύγκριση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, δεδομένου ότι το προηγούμενο έτος η λειτουργία κάποιων εμπορικών χώρων είχε επιβαρυνθεί λόγω εκτεταμένων ανακαινίσεων.

Οι υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων απέφεραν έσοδα 11,6 εκατ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 800 χιλιάδες, ήτοι +7,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η θετική αυτή πορεία καταγράφεται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης, των στοχευμένων αναπροσαρμογών των τιμών και της αποτελεσματικής διαχείρισης των χώρων στάθμευσης, παρά τους περιορισμούς χωρητικότητας κατά το α’ εξάμηνο, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Στον τομέα των Μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, η πρόβλεψη του ΔΑΑ παραμένει αμετάβλητη, με την απόδοση ανά επιβάτη να εκτιμάται ότι θα παραμείνει σταθερή συνολικά για το 2025. Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα, τα έσοδα ανά επιβάτη θα αντιμετωπίσουν πίεση, εξαιτίας των υφιστάμενων περιορισμών στους διαθέσιμους εμπορικούς χώρους, ιδίως κατά την περίοδο των κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίοι θα αποκαθίστανται σταδιακά, καθώς τα νέα εμπορικά τμήματα του προγράμματος επέκτασης του αεροδρομίου θα τίθενται σε λειτουργία.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες προβλέψεις, τα έσοδα από τις Υπηρεσίες 27 Στάθμευσης Οχημάτων για το 2025 αναμένεται να επηρεαστούν σε μέτριο βαθμό σε συνέχεια της έναρξης των εργασιών κατασκευής του πολυώροφου χώρου στάθμευσης τον Ιούλιο του 2025. Ωστόσο, αυτή η επίπτωση θα μετριαστεί εν μέρει μέσω στοχευμένων δράσεων, όπως η επέκταση των υφιστάμενων υπαίθριων χώρων στάθμευσης, project που βρίσκεται σε εξέλιξη.