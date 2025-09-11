#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Aegean: Στη Ρίγα μεταφέρει Έλληνες φιλάθλους του μπάσκετ

Προσφέρει ειδική πτήση charter με την οποία θα ταξιδέψουν οι τυχεροί νικητές του διαγωνισμού ο οποίος οργανώθηκε αμέσως μετά την πρόκριση της χώρας μας στον ημιτελικό.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:29

Η AEGEAN, αποκλειστικός αερομεταφορέας των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ, βρίσκεται δίπλα στην Εθνική Ομάδα Ανδρών και τους φιλάθλους της, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της διαδρομής της στο EuroBasket 2025.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο αυτό, η ΑEGEAN προσφέρει ειδική πτήση charter για την Ρίγα, με την οποία θα ταξιδέψουν οι τυχεροί νικητές του διαγωνισμού που οργανώθηκε αμέσως μετά την πρόκριση της χώρας στον ημιτελικό. Εκεί, θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής, υποστηρίζοντάς την ενεργά στον κρίσιμο αγώνα με την Τουρκία που θα κρίνει την πρόκρισή της στον τελικό.

Επιπλέον, σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η ΑEGEAN διασφάλισε τη διαθεσιμότητα τεσσάρων επιπλέον charter, ενώ η Ομοσπονδία φρόντισε για την εξασφάλιση των εισιτηρίων του αγώνα, ώστε ακόμη περισσότεροι Έλληνες να βρεθούν στη Λετονία. Σχεδόν 1.000 Έλληνες φίλαθλοι θα ταξιδέψουν απόψε το βράδυ με πτήσεις της ΑEGEAN, για να στηρίξουν με την φωνή τους την προσπάθεια της Εθνικής στη μεγάλη αυτή πρόκληση.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η ΑEGEAN αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τη στήριξή της στον ελληνικό αθλητισμό και την πεποίθηση ότι η δύναμη της ομάδας προέρχεται και από την παρουσία και το πάθος των φιλάθλων.

