Πειραιώς και MDA Ελλάς ενώνουν δυνάμεις για υποστήριξη ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις

Η Πειραιώς και το «MDA Ελλάς - Σωματείο για τη Φροντίδα των Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις», ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών και ενηλίκων με νευρομυϊκές παθήσεις στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της νέας σύμπραξης, η Πειραιώς θα υποστηρίξει τη λειτουργία της Μονάδας Νευρομυϊκών Παθήσεων της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. – Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, η οποία από το 2007 παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε περισσότερους από 400 ασθενείς από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Η Μονάδα στελεχώνεται από εξειδικευμένη πολυεπιστημονική ομάδα και καλύπτει τόσο ανήλικους όσο και ενήλικους ασθενείς με νευρομυϊκές παθήσεις. Η στήριξη του MDA Ελλάς όλα αυτά τα χρόνια είναι καθοριστική για την καθημερινή λειτουργία της, προσφέροντας ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, καθώς και υλικοτεχνική κάλυψη.

Η δράση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» της Πειραιώς, και εντάσσεται στον πυλώνα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Μέσα από το EQUALL, η Τράπεζα στηρίζει έμπρακτα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες– όπως τα άτομα με αναπηρία – και προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση και τη συμπερίληψη, δημιουργώντας συνθήκες για ίσες ευκαιρίες για όλους και όλες. Ευκαιρίες που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους και την επίτευξη των στόχων τους για προσωπική και επαγγελματική πρόοδο.

Μέσα από τη νέα σύμπραξη, το MDA Ελλάς θα ενισχυθεί ουσιαστικά, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και να επεκτείνει τις δράσεις του σε περισσότερους ωφελούμενους.

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία αυτή, ο CEO της Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου τόνισε: «Η δημιουργική συνεργασία που ξεκινάμε με το MDA Ελλάς και τους διακεκριμένους για την ευαισθησία και την προσφορά τους συνεργάτες του, δίνει τη δυνατότητα στην Πειραιώς να συνδράμει στο σπουδαίο έργο που ήδη επιτελεί με αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα το Σωματείο. Η πολύπλευρη υποστήριξη των ευάλωτων συνανθρώπων μας, οι οποίοι δικαιούνται αυτονόητα ίσες ευκαιρίες και απρόσκοπτη δυνατότητα διεκδίκησης των στόχων τους για ποιότητα ζωής, προσωπική ανάπτυξη και πρόοδο, αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στόχους του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων». Διευρύνουμε συνεχώς τις πρωτοβουλίες μας επιδιώκοντας να ανταποκρινόμαστε στις κοινωνικές ανάγκες και να ενισχύουμε με συνέπεια τη θετική συμβολή μας στην πορεία της χώρας προς την πρόοδο και την ευημερία για όλους και όλες.»

Από την πλευρά του MDA Ελλάς, η Πρόεδρος του Δ.Σ., Βάνα Λαβίδα τόνισε: «Η συνεργασία με την Πειραιώς αποτελεί ένα κομβικό σημείο για το MDA Ελλάς. Η στήριξη ενός τόσο σημαντικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μας δίνει τη δυνατότητα να διευρύνουμε τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας, να ενισχύσουμε τα προγράμματά μας και να συνεχίσουμε να στεκόμαστε αρωγοί στις αναντίρρητες ανάγκες των ανθρώπων με νευρομυϊκές παθήσεις και των οικογενειών τους. Τους ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη τους.»

Η Πειραιώς και το MDA Ελλάς δεσμεύονται να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων που θα βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα και τις προοπτικές των ανθρώπων με νευρομυϊκές παθήσεις στην Ελλάδα.