Ευτ. Βασιλάκης: Του χρόνου οι αποφάσεις για την επένδυση στη Volotea

Τη στρατηγική ανάπτυξης που θα ακολουθήσει η Aegean το 2026, με αιχμή την επένδυση στη χαμηλού κόστους ισπανική Volotea, τις προκλήσεις στις οποίες θα κληθεί να αντεπεξέλθει, καθώς επίσης και τις απώλειες που κατέγραψε η εταιρεία το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή ανέλυσε ο Ευτύχιος Βασιλάκης, πρόεδρος του μεγαλύτερου εγχώριου αερομεταφορέα, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ευτ. Βασιλάκης χαρακτήρισε μετριοπαθή τον ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, με τα αποτελέσματα να παραπέμπουν σε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 5% και άνοδο της επιβατικής κίνησης σε ποσοστό 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αναφερόμενος στο β’ εξάμηνο του έτους, ο επικεφαλής της Αegean τόνισε ότι ο προσφερόμενος αριθμός θέσεων για το γ’ τρίμηνο διαμορφώνεται στο 3%, ενώ για το δ’ τρίμηνο θα ανέλθει στο 9%-10%. «Η ζήτηση είναι έντονη και ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός. Διαπιστώνουμε υψηλότερη ανάπτυξη το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου σε σχέση με την αιχμή της σεζόν, καθώς οι τουρίστες αλλάζουν το μοτίβο των ταξιδιών τους και τις συνήθειές τους».

Καταλυτικό ρόλο στα αποτελέσματα της εταιρείας διαδραμάτισαν αφενός οι γεωπολιτικές εξελίξεις του β’ τριμήνου και αφετέρου οι πρόωροι έλεγχοι των κινητήρων GTF της Pratt & Whitney, που έθεσαν εκτός παραγωγής 10 αεροσκάφη.

Οι απώλειες

«Το α’ εξάμηνο χαρακτηρίστηκε, πρώτον, από σταδιακή επιμήκυνση της σεζόν και από το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες ταξιδεύουν και δεύτερον, από τις γεωπολιτικές αναταραχές», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Αegean.

Σε σχέση με τις απώλειες που κατέγραψε η αεροπορική εξαιτίας της αναγκαστικής αναστολής των πτήσεων προς Ισραήλ, Ιορδανία και Λίβανο ως απόρροια της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Ευτ. Βασιλάκης τόνισε πως η εταιρεία για σχεδόν δύο μήνες κατέγραφε σε ημερήσια βάση 9 δρομολόγια λιγότερα σε σχέση με τα αρχικά προγραμματισμένα, με αποτέλεσμα να «απολέσει» 100 χιλιάδες επιβάτες στις απευθείας πτήσεις από και προς τις τρεις χώρες και 35 χιλιάδες επιβάτες επιπλέον στις πτήσεις με ανταπόκριση.

Στο μέτωπο των πρόωρων υποχρεωτικών ελέγχων και επισκευών στους κινητήρες GTF των αεροσκαφών της οικογένειας Airbus Α320 neo, κατά το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους κατά μέσο όρο 10 αεροσκάφη παρέμειναν καθηλωμένα, μην επιτρέποντας ουσιαστικά τη μέγιστη αξιοποίηση του νέου στόλου της εταιρείας.

«Πέρυσι είχαμε εκτός παραγωγής κατά μέσο όρο 8 αεροσκάφη και 22 εκτελούσαν πτήσεις. Φέτος έχουμε 10 αεροσκάφη καθηλωμένα και 26 εκτελούσαν δρομολόγια. Για το 2026, 12 αεροσκάφη θα είναι εκτός και 33 θα εκτελούν πτήσεις, δεδομένου ότι ο στόλος μας ενισχύεται διαρκώς.

Από τον Οκτώβριο του 2026, ο αριθμός των αεροσκαφών που θα μένει εκτός για τους αναγκαστικούς ελέγχους θα περιοριστεί σταδιακά, έτσι ώστε τον Μάρτιο του 2028 να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των πρόωρων ελέγχων, δίνοντας σταδιακά ξανά στην παραγωγή το σύνολο των νέων αεροσκαφών που έχουμε παραλάβει», τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται πως η Αegean έχει συνάψει συμφωνία αποζημίωσης με τον κατασκευαστή κινητήρων που καλύπτει σημαντικό μέρος της σχετικής οικονομικής επίπτωσης, «όχι όμως όλο», όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της αεροπορικής.

Τα νέα αεροσκάφη

Σημειωτέον ότι η αεροπορική τον Φεβρουάριο του 2025 οριστικοποίησε συμφωνία με την Airbus για την προσθήκη 8 επιπλέον νέων αεροσκαφών Airbus A321 neo φθάνοντας συνολικά τα 58 αεροσκάφη. Αντίστοιχα, τον περασμένο Ιούνιο η εταιρεία επένδυσε επιπρόσθετα σε 2 αεροσκάφη Airbus Α321 XLR με ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια και επίπεδο άνεσης, φθάνοντας έτσι τη συνολικά παραγγελία σε 60 αεροσκάφη.

Η προσθήκη των δύο Α321 XLR αεροσκαφών, τα οποία αναμένεται να παραληφθούν εντός του α’ εξαμήνου του 2026 σε συνδυασμό με την υφιστάμενη παραγγελία των τεσσάρων A321 LR, αυξάνει τον αριθμό, αλλά και τις δυνατότητες του στόλου «ειδικού τύπου» της Αegean. Μέχρι το τέλος Ιουνίου, ο στόλος του ομίλου αριθμούσε 88 αεροσκάφη.

Η αποτίμηση της επένδυσης στη Volotea

Θετικά αποτίμησε ο Ευτ. Βασιλάκης την επένδυση της αεροπορικής στη Volotea, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «τα αποτελέσματα για το 2024 ήταν ακριβώς αυτά που αναμέναμε και το 2025 κινείται με ακόμη πιο θετικούς ρυθμούς».

Επεσήμανε, δε, πως μέσα στους επόμενους 6 με 8 μήνες θα αποφασιστεί ενδεχόμενη περαιτέρω επένδυση της Αegean στη Volotea. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική συμφωνία της Αegean με τη Volotea προέβλεπε την άμεση συμμετοχή της ελληνικής αεροπορικής με 25 εκατ. ευρώ σε αύξηση κεφαλαίου μαζί με τους υφιστάμενους μετόχους του ισπανικού αερομεταφορέα, με δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές συνολικού ύψους έως 50 εκατ. ευρώ.

Σε δεύτερο χρόνο, η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα δεύτερης δόσης στην αύξηση κεφαλαίου της Volotea, και πάλι με μετατρέψιμο δάνειο για ακόμη έως 50 εκατ. ευρώ, και πάλι από κοινού με τους υφιστάμενους μετόχους της Volotea.

H πρόβλεψη για το 2026

Στο πλάνο της Αegean σε ό,τι αφορά την περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου της για το 2026 βρίσκονται, όπως τόνισε ο Ευτ. Βασιλάκης, η Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ανακάμψει πιο αργά από την πανδημία και συνεπώς έχει προοπτικές ανάπτυξης, η Αθήνα σε μικρότερο βαθμό, λόγω της χωρητικότητας του αεροδρομίου ειδικά σε συγκεκριμένες ώρες αιχμής, η Λάρνακα και το Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο θα έχει μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης από το 2028 όταν θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Σε γενικές γραμμές, ο πρόεδρος της Αegean προέβλεψε πως η Ελλάδα θα καταγράψει μονοψήφια αύξηση της χωρητικότητας και θα κινηθεί σε επίπεδα υψηλότερα κατά 1%-2% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τόνισε, τέλος, ότι βασική προτεραιότητα της Αegean για τα επόμενα χρόνια θα είναι η ανάπτυξη του αναβαθμισμένου προϊόντος της, λέγοντας πως το 2027 θα υπάρχει μία εικόνα της ανταπόκρισης του ταξιδιωτικού κοινού.