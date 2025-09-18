#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Noval Property: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης του προγραμματος είναι στις 22 Σεπτεμβρίου.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:36

Η Noval Property ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την πρόθεσή της για την έναρξη Προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 22.09.2025 και ανώτατο όριο τις 400.000 μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 0,32% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), για μέγιστο συνολικό ποσό μέχρι € 1.650.000.

Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται χρηματιστηριακά μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ, η οποία θα ενεργεί ως κύριος ανάδοχος του Προγράμματος και θα λαμβάνει τις αποφάσεις διαπραγμάτευσης σχετικά με τις αγορές μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος ανεξάρτητα και χωρίς καμία επιρροή από την Εταιρεία και θα συμμορφώνεται πάντα με τις απαιτήσεις, τα όρια και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

