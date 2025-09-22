#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Intralot: Ξεκινά η διάθεση του senior ομολόγου ύψους 850 εκατ. ευρώ

Οι Ομολογίες προσφέρονται και πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές. Πού αναμένεται να αξιοποιηθούν τα κεφάλαια.

Intralot: Ξεκινά η διάθεση του senior ομολόγου ύψους 850 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:14

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 21ης Ιουλίου 2025 σχετικά με την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας συναλλαγής με την Bally's Corporation (NYSE: BALY) για την εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally's, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακή Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών ανακοινώνει, σύμφωνα με τους νόμους 3556/2007 και 3340/2005 και τις αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εμμέσως θυγατρική της Intralot Capital Luxembourg S.A. σχεδιάζει να προσφέρει υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένες Ομολογίες (Senior Secured Notes) ύψους κατά κεφάλαιο €850.000.000 με λήξη το 2031, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ζήτηση.

Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες με εξασφάλιση υψηλής προτεραιότητας από την Εταιρεία και ορισμένες από τις θυγατρικές της.

Οι Ομολογίες προσφέρονται και πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε, και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών.

Τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών, εάν ολοκληρωθεί, αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της Εξαγοράς και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους. Τα έσοδα των Ομολογιών, μαζί με τα έσοδα της Νέας Χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, προορίζονται να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις χρηματοδότησης (bridge financing) που ελήφθησαν αρχικά από ορισμένες διεθνείς τράπεζες σε σχέση με την Εξαγορά και την Αναχρηματοδότηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Intralot: Εξασφάλισε δάνεια 660 εκατ. για την εξαγορά της Bally's

Intralot: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των ομολογιούχων

Εύρος επιτοκίου 3,2%-3,5% για το ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα

Intralot: Διευκρινήσεις για την προτεινόμενη αμοιβή παραστάσεως €40 ανά ομολογία

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ-GAMING

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο