Intralot: Pro forma ετήσια έσοδα 1,08 δισ. και κέρδη 143 εκατ. για το κοινό σχήμα

Πώς θα διαμορφώνονταν τα οικονομικά μεγέθη 12μήνου της εταιρείας, αν η εξαγορά της Bally’s είχε ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου. Στα 312 εκατ. ευρώ υπολογίζει τα EBIT.

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:25

Intralot με την Bally’s Holdings Limited θα είχαν για τους 12 μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου του 2025 έσοδα 1,085 δισ. ευρώ και μικτά κέρδη 594,8 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από pro forma ανέλεγκτες οικονομικές πληροφορίες που δημοσιοποίησε η εισηγμένη.

Τα ΕΒΙΤ θα διαμορφώνονταν σε 312,9 εκατ. ευρώ και τα μετά φόρων κέρδη στα 143,6 εκατ. ευρώ.

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακή Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τη δημοσίευση στον ιστότοπό της ορισμένων άτυπων (pro forma) και ανέλεγκτων οικονομικών πληροφοριών που καταρτίστηκαν για τους σκοπούς της απεικόνισης των συνδυασμένων αποτελεσμάτων λειτουργίας της Εταιρείας.

(i) ως εάν η εξαγορά από την Εταιρεία του 100,00% του μετοχικού κεφαλαίου της Bally’s Holdings Limited, μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του Τζέρσεϊ (η «Εξαγορά») και ορισμένες σχετικές συναλλαγές είχαν πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 2024 για σκοπούς της pro forma ανέλεγκτης κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της 31ης Δεκεμβρίου 2024 και της pro forma ανέλεγκτης κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης του δωδεκαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 (LTM), και

(ii) ως εάν η Εξαγορά και οι σχετικές συναλλαγές είχαν πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2025, για σκοπούς του pro forma ανέλεγκτου ισολογισμού της 30ής Ιουνίου 2025.

 

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

