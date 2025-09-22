#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στον Δημήτρη Μελισσανίδη περνά η Εφημερίδα των Συντακτών

Συγκαλείται η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού, με θέμα την πώληση του 51% στον επιχειρηματία.

Στον Δημήτρη Μελισσανίδη περνά η Εφημερίδα των Συντακτών

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:16

Σήμερα είναι προγραμματισμένη η διενέργεια της γενικής συνέλευσης του Συνεταιρισμού της «Εφημερίδας των Συντακτών» με θέμα την πώληση του 51% των μετοχών της εκδοτικής εταιρείας στον Δημήτρη Μελισσανίδη.

Οπως γράφουν οι «Τυπολογίες», αναμένεται η έγκριση του προσυμφώνου και μετά η πράξη μεταβίβασης, η οποία θα προβλέπει optiοn για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών από τον επιχειρηματία.

 

