Αντιδρούν οι φορείς από την εξαίρεση τους από το νέο διοικητικό σχήμα της ΔΕΘ

Κοινό μέτωπο σχημάτισαν τέσσερις από τους μεγαλύτερους φορείς του Νομού Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο (ΕΕΘ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο (ΒΕΘ), ο Εμπορικός Σύλλογος (ΕΣΘ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), ενάντια στην εξαίρεση των παραγωγικών φορέων από το νέο σχήμα διοίκησης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και συντάσσοντας κοινή επιστολή που εστάλη στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην επιστολή γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στην απαξίωση των παραγωγικών φορέων, από τη μη συμμετοχή τους στη διοίκηση της ΔΕΘ και τη μετατροπή τους σε μέλη συμβουλευτικής επιτροπής, χωρίς καμία εκτελεστική αρμοδιότητα.

Τονίζεται επίσης ότι, η ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους φορείς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά στη δημιουργία και την εξέλιξή της και ότι αυτή η διαχρονική σχέση δεν είναι απλώς συμβολική, αλλά αποτυπώνεται στη διοικητική της δομή, η οποία έχει αποδειχθεί επιτυχημένη και αποτελεσματική.

Επισημαίνεται ότι, οι φορείς αποτελούν τη «φωνή» της Διεθνούς Εκθέσεως και με την συμμετοχή τους στο διοικητικό σχήμα, διασφαλίζεται ότι η ΔΕΘ λειτουργεί με γνώμονα τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, όπως και ότι, η συνολική της λειτουργία καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, την καθιστά ζωντανό «κύτταρο» του οικονομικού περιβάλλοντος, ολόκληρου του Νομού Θεσσαλονίκης αλλά και πέρα από τα όρια του.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα συμμετοχής και του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο νέο διοικητικό σχήμα, καθώς η πολύτιμη τεχνογνωσία του, θα προσφέρει τα μέγιστα στο έργο ανάπλασης του Εκθεσιακού και Συνεδριακού φορέα, ώστε η πόλη να αποκτήσει ένα Μητροπολιτικό Πάρκο που θα χαίρονται και θα απολαμβάνουν οι Θεσσαλονικείς.

Στη σύσκεψη αυτή εκλήθησαν όλοι οι παραγωγικοί φορείς που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΘ, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), Σύνδεσμός Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), όπως και ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ).

Σε αυτή το «παρών» έδωσαν οι πρόεδροι, του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελής, του ΒΕΘ Μακάριος Παπαδόπουλος, του ΕΣΘ Παντελής Φιλιππίδης και του ΤΕΕ/ΤΚΜ Ηλίας Περτζινίδης.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στον υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, στον διευθυντή του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη, σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, στους βουλευτές Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης, σε όλους τους προέδρους φορέων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ και στον πρόεδρο της ΚΕΕΕ Ιωάννη Βουτσινά.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της Επιστολής:

«Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Με την παρούσα, επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό των Παραγωγικών Φορέων της πόλης, οι οποίοι αποτελούν τη "φωνή" της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και την πραγματική σύνδεση της με την επιχειρηματικότητα και ολόκληρη την κοινωνία, σχηματίζοντας ένα κοινό μέτωπο ενάντια σε μια ΔΕΘ στο Διοικητικό Σχήμα της οποίας, δεν θα υπάρχει η έκφραση των θέσεων και των προτάσεων μας.

Η εξαίρεση των φορέων αυτών από την Διοίκηση της "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε." και η συμμετοχή τους σε Συμβουλευτική Επιτροπή χωρίς καμία εκτελεστική αρμοδιότητα, οδηγεί στην απαξίωσή τους.

Κάθε απομάκρυνση τους από το συγκεκριμένο Διοικητικό σχήμα σημαίνει ταυτόχρονα και τεράστια απώλεια εμπειρίας και τεχνογνωσίας, στην λήψη αποφάσεων.

Η ΔΕΘ αποτελεί, για έναν αιώνα, τον κορυφαίο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό θεσμό της Βόρειας Ελλάδας. Η ιστορία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους φορείς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά στη δημιουργία και την εξέλιξή της. Αυτή η διαχρονική σχέση δεν είναι απλώς συμβολική, αλλά αποτυπώνεται στη διοικητική της δομή.

Με την συμμετοχή τους στο Διοικητικό σχήμα, διασφαλίζεται ότι η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ λειτουργεί με γνώμονα τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Η Διεθνής Έκθεση αναπτύσσει δραστηριότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, με την μεγάλη διοργάνωση κάθε Σεπτέμβριο και τις κλαδικές εκθέσεις που ακολουθούν.

Το γεγονός αυτό την καθιστά ζωντανό "κύτταρο" του οικονομικού περιβάλλοντος, ολόκληρου του Νομού Θεσσαλονίκης αλλά και πέρα από τα όρια του.

Η εμπειρία και η γνώση μας είναι το μέγιστο εχέγγυο ότι το μεγαλόπνοο έργο της ανάπλασης θα οδηγήσει σε μια "ΔΕΘ Για Όλους" και για αυτόν ακριβώς τον λόγο αιτούμαστε εκτός από την παραμονή των παραγωγικών φορέων στο νέο σχήμα Διοίκησης της ΔΕΘ, να συμπεριληφθεί σε αυτό και εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς μπορεί να προσφέρει πολύτιμη τεχνογνωσία.

Κύριε Πρωθυπουργέ, το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα προκύπτει μέσα από συνέργειες μεταξύ φορέων που έχουν την απαραίτητη γνώση για θέματα αγοράς και επιχειρείν, μέσα από τη συμμετοχή τους σε Διοικήσεις σημαντικών φορέων και μέσα από Δημοκρατικές διαδικασίες που θεωρούν την πολυφωνία αναπτυξιακό εργαλείο.

Επιθυμούμε μια Έκθεση που θα αγκαλιάσει τους πολίτες, προσφέροντας ένα Μητροπολιτικό Πάρκο που θα χαίρονται και θα απολαμβάνουν οι Θεσσαλονικείς.

Σας καλούμε να επανεξετάσετε την πρόθεσή σας και να διατηρήσετε το υφιστάμενο μοντέλο διοίκησης, το οποίο έχει αποδειχθεί επιτυχημένο και αποτελεσματικό και να ικανοποιηθεί το αίτημα μας για συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε αυτό.

Μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη μας και ένα αναβαθμισμένο Εκθεσιακό και Συνεδριακό προϊόν.

Αξιοποιήστε μας.

Με Τιμή,

Κυριάκος Μερελής, Πρόεδρος ΕΕΘ, Μακάριος Παπαδόπουλος Πρόεδρος ΒΕΘ, Ηλίας Περτζινίδης πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ, Παντελής Φιλιππίδης πρόεδρος ΕΣΘ».