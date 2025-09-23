#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σήμα για ακόμα μεγαλύτερο payout στέλνει η Κύπρου

Πώς άλλαξε ποιοτικά το μείγμα των επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Tράπεζας Κύπρου μέσα σε ένα έτος από την είσοδο στο ΧΑ. Αναζητά ευκαιρίες στις ασφάλειες και την τεχνολογία.

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 07:33

Στην αναβάθμιση του μείγματος των επενδυτών στη μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Κύπρου συνέβαλε η εκ νέου προ έτους εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, η οποία πυροδότησε την είσοδο ποιοτικών long only επενδυτών μετά την πώληση -μέσω μια σειράς placement- του 20% των μετοχών της.

Βασικός στόχος της τράπεζας σύμφωνα με τη διοίκησή της είναι η περαιτέρω αύξηση της μερισματικής απόδοσης τα επόμενα χρόνια. Στόχος που εξυπηρετείται από τον υψηλό δείκτη CET1, ο οποίος διαμορφώνεται άνω του 20%, αλλά και από την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων που βρίσκεται στην περιοχή του 22%.

Υπενθυμίζεται ότι από τα κέρδη της φετινής χρονιάς η τράπεζα θα διανείμει μέρισμα το 70%.

Σε αναπτυξιακό επίπεδο, η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου εξετάζει ευκαιρίες εξαγορών στο insurance αλλά και στην τεχνολογία, με γνώμονα την αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων. Δεν είναι τυχαίο ότι η τράπεζα χρηματοδοτεί το κόστος της κατά 80% από μη επιτοκιακά έσοδα. Σε ό,τι αφορά στην τεχνολογία, η τράπεζα επενδύει 50 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Η Ελλάδα

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκ νέου εισαγωγή της μετοχής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, η διοικητική ομάδα της τράπεζας υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Πανίκο Νικολάου (φωτ.) βρίσκεται στην Αθήνα, όπου μέχρι την Παρασκευή θα έχει επαφές με διαχειριστές κεφαλαίων αλλά και με επιχειρηματικούς πελάτες.

Η ελληνική αγορά αποτελεί ένα βασικό πυλώνα των εταιρικών χορηγήσεων της Τράπεζας Κύπρου, με αυτές προς μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις και εφοπλιστές να διαμορφώνονται στο 1,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Πανίκο Νικολάου, ο στόχος για δάνεια εκτός Κύπρου ύψους 1,5 δισ. ευρώ για το 2025 θα επιτευχθεί νωρίτερα, με δεδομένο ότι ήδη το εν λόγω χαρτοφυλάκιο ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 300 εκατ. ευρώ είναι κοινοπρακτικά, 300 εκατ. ευρώ αφορούν τη ναυτιλία και 500 εκατ. ευρώ σε λοιπές χορηγήσεις.

Για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παρουσία στην ελληνική αγορά, για παράδειγμα μέσω Γραφείου Αντιπροσωπείας, όπως εξήγησε ο πρόεδρος της τράπεζας Τάκης Αράπογλου, η τράπεζα, όσο είναι εφικτό, θα αναπτύσσει δραστηριότητες εκτός Κύπρου χωρίς να απαιτείται η δημιουργία γραφείων.

«Αν όμως κριθεί απαραίτητο, μπορεί και να υπάρξει αλλαγή πολιτικής», τόνισε.

