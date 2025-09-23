Διεύθυνση Business Development δημιουργεί η TÜV NORD Ελλάδας στο BU Certification

Η TÜV NORD Ελλάδας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης και με στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του επιχειρησιακού τομέα BU Certification, ανακοινώνει τη δημιουργία νέας Διεύθυνσης Business Development.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ίδρυση της Διεύθυνσης στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης του φορέα στην καινοτομία αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των επιχειρήσεων μέσα από έρευνα και ανάπτυξη νέων αλλά και εξέλιξη των υφιστάμενων υπηρεσιών.

Επικεφαλής της Διεύθυνσης Business Development αναλαμβάνει ο κ. Χαράλαμπος Αγγελούδης, στη θέση του Head of Business Development. Αποστολή του είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο συντονισμός ενεργειών στρατηγικής ανάπτυξης νέων προϊόντων, η προώθηση και ενίσχυση στρατηγικών συνεργασιών για τη διαρκή ενδυνάμωση της παρουσίας του φορέα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Ελλάδας, κα Βασιλική Καζάζη, δήλωσε:

«Η ίδρυση της Διεύθυνσης Business Development αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την περαιτέρω ισχυροποίηση και εξέλιξη του Φορέα μας. Είμαστε βέβαιοι ότι ο κ. Χαράλαμπος Αγγελούδης θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».