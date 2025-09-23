ΟΠΑΠ: Κορυφαία διεθνής διάκριση για την Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων

Το βραβείο «Best Team in IR», Αναδυόμενων Αγορών (EMEA), Large Cap, Consumer Sector, απέσπασε η Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο των βραβείων 2025 Europe & Emerging EMEA Equities Awards, που διοργάνωσε στο Λονδίνο η Extel.

«Πρόκειται για ακόμη μια κορυφαία διεθνή διάκριση, η οποία αντανακλά τη διαρκή προσήλωση του ΟΠΑΠ στην εξυπηρέτηση των αναγκών των επενδυτών και την αναγνώριση της συμβολής της Ομάδας Επενδυτικών Σχέσεων από την επενδυτική κοινότητα», επισημαίνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

To βραβείο του ΟΠΑΠ παρέλαβαν ο διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Νίκος Πολυμενάκος και ο Head of CEO Office Γιάννης Παύλου.

Η Extel είναι παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών ανάλυσης απόδοσης και σύγκρισης επιδόσεων προς την επενδυτική κοινότητα. Στα 2025 Europe & Emerging EMEA Equities Awards, ψήφισαν 6.187 διαχειριστές επενδύσεων και αναλυτές από 1.973 εταιρείες.