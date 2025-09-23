#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΟΠΑΠ: Κορυφαία διεθνής διάκριση για την Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων

Στα 2025 Europe & Emerging EMEA Equities Awards, ψήφισαν 6.187 διαχειριστές επενδύσεων και αναλυτές από 1.973 εταιρείες.

ΟΠΑΠ: Κορυφαία διεθνής διάκριση για την Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:47

Το βραβείο «Best Team in IR», Αναδυόμενων Αγορών (EMEA), Large Cap, Consumer Sector, απέσπασε η Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο των βραβείων 2025 Europe & Emerging EMEA Equities Awards, που διοργάνωσε στο Λονδίνο η Extel.

«Πρόκειται για ακόμη μια κορυφαία διεθνή διάκριση, η οποία αντανακλά τη διαρκή προσήλωση του ΟΠΑΠ στην εξυπηρέτηση των αναγκών των επενδυτών και την αναγνώριση της συμβολής της Ομάδας Επενδυτικών Σχέσεων από την επενδυτική κοινότητα», επισημαίνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

To βραβείο του ΟΠΑΠ παρέλαβαν ο διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Νίκος Πολυμενάκος και ο Head of CEO Office Γιάννης Παύλου.

Η Extel είναι παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών ανάλυσης απόδοσης και σύγκρισης επιδόσεων προς την επενδυτική κοινότητα. Στα 2025 Europe & Emerging EMEA Equities Awards, ψήφισαν 6.187 διαχειριστές επενδύσεων και αναλυτές από 1.973 εταιρείες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Mega ντιλ από τη βασική μέτοχο του ΟΠΑΠ, Allwyn

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΠΑΠ στα €23

Χρυσό βραβείο για την Nexi Ελλάδος στα BITE Awards

Jan Karas: Οι κινήσεις ΟΠΑΠ σε online και retail δραστηριότητες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο