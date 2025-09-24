#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Performance Technologies: Αναλαμβάνει με τη NOVA-ICT το έργο Health Monitoring της ΗΔΙΚΑ

Η Performance Technologies έχει τον ρόλο του κύριου τεχνολογικού εταίρου για τις λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Cloud, αξιοποιώντας στρατηγικές συνεργασίες και τεχνογνωσία με τους παγκόσμιους ηγέτες Microsoft και IBM.

Performance Technologies: Αναλαμβάνει με τη NOVA-ICT το έργο Health Monitoring της ΗΔΙΚΑ

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:25

Σύμβαση με την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ) για την υλοποίηση του έργου «Health Monitoring – Ενίσχυση της παρακολούθησης της Δημόσιας Υγείας μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων υγείας», ύψους 22,5 εκ. ευρώ χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης, υπέγραψε η Performance Technologies, σε ένωση με τη NOVA-ICT.

Στο πλαίσιο του έργου, η Performance Technologies έχει τον ρόλο του κύριου τεχνολογικού εταίρου για τις λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Cloud, αξιοποιώντας στρατηγικές συνεργασίες και τεχνογνωσία με τους παγκόσμιους ηγέτες Microsoft και IBM.

Το έργο Health Monitoring αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, ενισχύοντας την ανάλυση, την παρακολούθηση και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τις ανάγκες του Έλληνα πολίτη, τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στρατηγική συνεργασία Performance Technologies με Advance Deep-Tech Services

Performance Technologies: Στρατηγική συνεργασία με Advance Deep-Tech σε ΑΙ και Big Data

Performance Technologies: Αύξηση κερδών 63,3% στο εξάμηνο

Performance Technologies: Δωρεάν διάθεση 86.000 ιδίων μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο