#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πάνω από 3 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο της Intralot

Ισχυρή ζήτηση για την ομολογιακή έκδοση της εισηγμένης. Εκλεισε το βιβλίο προσφορών με υπερκάλυψη άνω των 3 φορών. Πού «κλειδώνει» το κουπόνι. Την επόμενη εβδομάδα η ΑΜΚ.

Πάνω από 3 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο της Intralot

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:16

Προσφορές πάνω από 3 δισ. ευρώ υποβλήθηκαν στο βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση ύψους 850 εκατ. ευρώ της Intralot με λήξη το 2031

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε, με το κουπόνι να υποχωρεί κάτω από το 7% έναντι αρχικού guidance για 7,25-7,5%. 

Υπενθυμίζεται ότι το senior secured ομόλογο προσφέρεται και πωλείται στις ΗΠΑ μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές.  

Τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Bally's και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους. 

Σημειώνεται ότι στα τέλη της επόμενης εβδομάδας (1-3 Οκτωβρίου) αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ της εισηγμένης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Optima Bank: Game changer η συγχώνευση Intralot-Bally's

Intralot: Pro forma ετήσια έσοδα 1,08 δισ. και κέρδη 143 εκατ. για το κοινό σχήμα

ΓΕΚ Τέρνα: Καλύφθηκε με το… καλημέρα το ομόλογο των 500 εκατ.

Intralot: Ξεκινά η διάθεση του senior ομολόγου ύψους 850 εκατ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ-GAMING

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο