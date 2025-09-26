Βολές Βακάκη για τις κινεζικές πλατφόρμες

Ο επικεφαλής του ομίλου κ. Α. Βακάκης εμφανίστηκε και πάλι συντηρητικός -όπως παραδέχθηκε- αλλά και απρόθυμος να δώσει κοστολογημένες εκτιμήσεις για την πορεία της εταιρείας στο β’ εξάμηνο του 2025.

Ειδικότερα, επανέλαβε πως ο όμιλος ασκεί ενεργή διαχείριση σε όλα τα κέντρα κόστους, χωρίς ωστόσο να δώσει απάντηση στις επίμονες ερωτήσεις αναλυτών όσον αφορά τη μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους στο α’ εξάμηνο του 2025 (πτώση κατά 141μ.β., διαμορφούμενο σε 53,86%).

Στις ερωτήσεις που αφορούσαν την εκτίμηση του για την εξέλιξη περιθωρίου κέρδους στο β’ εξάμηνο του 2025, σημείωσε πως μένει να φανεί πως θα διαμορφωθεί η ισοτιμία δολαρίου – ευρώ, που είχε χαρακτηριστεί ως «ευλογία» λίγους μήνες πριν. Επισήμανε και πάλι πως εξωγενείς παράγοντες – από το μεταφορικό κόστος έως η αύξηση του ΦΠΑ στην αγορά της Ρουμανίας κατά 2%– επηρεάζουν τη δραστηριότητα της εταιρείας και τα αποτελέσματα της.

Σε ότι αφορά την αύξηση των αποθεμάτων στο α’ εξάμηνο του 2025 ο κ. Βακάκης ανάφερε πως ο όμιλος λόγω της υψηλής του ρευστότητας προτιμά την τοποθέτηση των διαθεσίμων σε αγορές προϊόντων παρά στη διακράτηση μετρητών.

Στο ζήτημα των επενδύσεων, αναφέρθηκε ότι προηγούνται οι επενδύσεις σε υποδομές (αποθήκες) έναντι των καταστημάτων σε επίπεδο ομίλου. Εκτιμήθηκε πως οι εργασίες για τη πρώτη αποθήκη θα ξεκινήσουν πριν το τέλος του 2025 με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027 ενώ για το δεύτερο hub ο όμιλος διαπραγματεύεται την αγορά οικοπέδου, εκτιμώντας ωστόσο ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν ώστε και αυτό να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2028. Υπενθυμίζεται πως ο όμιλος εκτιμά ότι οι παραπάνω επενδύσεις αγγίζουν τα 60 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αναλυτών βρέθηκε και η αγορά της Ρουμανίας όπου η εταιρεία διατηρεί δίκτυο 20 καταστημάτων, με την αγορά να συνεισφέρει το 19,38% του συνολικού κύκλου εργασιών και το 16,99% των κερδών οριακά μειωμένα σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο. Πρόσθεσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει αυξημένο πολιτικό ρίσκο και αβεβαιότητα, γεγονός που επιβάλλει αναθεώρηση του πλάνου επέκτασης του δικτύου.

Υπενθυμίζεται πως στόχος ήταν η προσθήκη δύο-τριών καταστημάτων ανά έτος αλλά στην παρούσα φάση ο όμιλος προχωρά συντηρητικότερα προετοιμάζοντας ένα νέο σημείο για το 2026.

Σε ότι αφορά τις συνεργασίες franchise ο κ. Βακάκης ανάφερε πως η επέκταση της συνεργασίας με το ισραηλινό γκρουπ FOX για την αγορά του Καναδά αναμένεται να ενεργοποιηθεί το 2026, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες ωστόσο ως προς το πλάνο ανάπτυξης.

Τέλος, ο κ Βακάκης επανέλαβε πως «ο ανταγωνισμός είναι απόλυτα ευπρόσδεκτος αρκεί να μην είναι αθέμιτος». Συντάχθηκε πλήρως με τις θεσμικές παρεμβάσεις που εισηγούνται εγχώριοι και ευρωπαϊκοί φορείς όσον αφορά τη δραστηριότητα των ασιατικών πλατφορμών (Temu κ.τλ.) που αποφεύγουν δασμούς και φόρους, υπογραμμίζοντας πως πρέπει σύντομα να ληφθούν αποφάσεις.