ΟΛΠ: Νέο πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανακοινώνει την υλοποίηση νέου Προγράμματος Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, με σκοπό τη στήριξη της νέας γενιάς και την ενίσχυση της πρόσβασής της στην ανώτατη εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα αφορά τη χορήγηση δέκα υποτροφιών, συνολικής αξίας 30.000 ευρώ, σε πρωτοετείς φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών Δημοσίων Γενικών ή/και Επαγγελματικών Λυκείων και δημότες των Δήμων Πειραιά, Περάματος, Κερατσινίου–Δραπετσώνας και Σαλαμίνας. Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ και θα καταβληθεί στους δικαιούχους σε μία δόση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

«Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της ΟΛΠ επιδιώκει να ενισχύσει ουσιαστικά την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να στηρίξει ενεργά τις τοπικές κοινότητες και να προάγει την ακαδημαϊκή αριστεία σε κάθε επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια δέσμευση της εταιρείας απέναντι στην κοινωνία και τη νέα γενιά, που αποτελεί τον πυρήνα της μελλοντικής ανάπτυξης και καινοτομίας», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την υποτροφία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής του Προγράμματος. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025, στις 16:30.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής, καθώς και το έντυπο της αίτησης, είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΟΛΠ Α.Ε.: https://www.olp.gr/el/etairiki-ypefthynotita/2025-2026