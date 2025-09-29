Βράβευση της Space Hellas για το έργο της στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης

Η Space Hellas είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έλαβε Silver Award στην κατηγορία Best Compliance Team – Telecoms, Media & Technology Sector των Compliance Awards 2025, για το έργο που υλοποίησε στη Διεύθυνση Πληροφορικής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, συμβάλλοντας στην ψηφιακή θωράκιση των κρίσιμων υποδομών της.

Συγκεκριμένα, η Space Hellas σχεδίασε και εφάρμοσε ολοκληρωμένα συστήματα για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών (ISMS) και της επιχειρησιακής συνέχειας (BCMS), τα οποία οδήγησαν στην επιτυχή πιστοποίηση της 4ης Υ.Πε., σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 27001 και ISO 22301.

Παράλληλα, υποστήριξε τη λειτουργία του οργανισμού με υπηρεσίες στρατηγικής καθοδήγησης σε θέματα κυβερνοασφάλειας (CISO) και παρείχε ενισχυμένη προστασία μέσω υπηρεσιών Security Operations Center (SOC). Η υλοποίηση αυτή αναδεικνύει την 4η Υγειονομική Περιφέρεια ως έναν οργανισμό πρότυπο για το χώρο της δημόσιας υγείας, με ισχυρή δέσμευση στην ασφάλεια πληροφοριών και τη διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας.

Η επιτυχής πιστοποίησή της αποδεικνύει την επιχειρησιακή ωριμότητα και την τεχνολογική ετοιμότητα του οργανισμού να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική συμβολή της Space Hellas στην κυβερνοασφάλεια και την επιχειρησιακή συνέχεια, αλλά και τον ευρύτερο ρόλο της ως αξιόπιστου συνεργάτη της Δημόσιας Διοίκησης, με καινοτόμες λύσεις σε τομείς όπως το IoT, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ενεργειακή Απόδοση και η Προστασία του Περιβάλλοντος.

Με το έργο αυτό, η Space Hellas επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει ψηφιακές πρωτοβουλίες του δημόσιου τομέα, ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και τη λειτουργική αποτελεσματικότητά του.