Στα σκαριά νέο 5άστερο ξενοδοχείο στην Κρήτη

Τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου του έχει δρομολογήσει το Hersonissos Group Hotels, συμφερόντων της οικογένειας Καλουτσάκη, με την ανάπτυξη μιας νέας 5άστερης ξενοδοχειακής μονάδας στη Χερσόνησο Ηρακλείου.

Το νέο εγχείρημα της οικογένειας Καλουτσάκη αφορά τη δημιουργία ενός νέου συγκροτήματος, δυναμικότητας 224 κλινών, στη θέση «Άνω Σαραντάρι» ή «Πεφάνα» της Χερσονήσου.

Στην κατεύθυνση αυτή, προ ημερών, μάλιστα, το τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αποφάσισε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, η εφαρμογή των οποίων «αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική απόφαση.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η εταιρεία ΚΟΡΗ Α.Ε., με πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Ηλιάνα Καλουτσάκη, θα αναπτυχθεί σε μία έκταση 28 στρεμμάτων. «Το μελετώμενο ξενοδοχείο σχεδιάζεται με 18 κτίρια συνολικού εμβαδού δόμησης 6.753,11 τ.μ. Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας θα ανέρχεται σε 112 δωμάτια με 224 κλίνες. Το κεντρικό κτίριο προβλέπεται να κατασκευαστεί στο κέντρο περίπου του γηπέδου», επισημαίνεται σχετικά με το project.

Μεταξύ άλλων, θα κατασκευαστούν πισίνες, χώρος στάθμευσης και χώρος πρασίνου. Το συνολικό εμβαδό κάλυψης και δόμησης των κτηριακών υπολογίζονται σε 4,601.58 τ.μ. και 6.753,11 τ.μ. αντίστοιχα.

Η γενική διεύθυνση Χωρικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης θέτει τους όρους, τα μέτρα και τους περιορισμούς που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

Ενδεικτικά, μεταξύ αυτών, αναφέρεται: «Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες που επιβάλουν οι κείμενες πολεοδομικές διατάξεις για όλες τις εγκαταστάσεις (κτηριακές ή μη) της ξενοδοχειακής μονάδας. Καθώς η παρούσα Απόφαση δεν υπεισέρχεται σε θέματα ιδιοκτησίας, τυχόν τμήματα του ακινήτου για τα οποία έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση και τα οποία θα αναδειχτούν κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας, θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον σχεδιασμό. Ο φορέας του έργου επιβάλλεται να ενημερώσει σχετικά τη περιβαλλοντική αρχή προκειμένου για τις ενέργειές της».

Το προφίλ

Ο όμιλος της οικογένειας Καλουτσάκη διαθέτει σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο με 7 συνολικά ξενοδοχεία, 6 εκ των οποίων βρίσκονται στην περιοχή της Χερσονήσου Κρήτης και 1 στη Σαντορίνη. Πέραν των ξενοδοχείων, η εταιρεία, που μετρά πάνω από 40 χρόνιας εμπειρίας στον κλάδο της φιλοξενίας, διαθέτει 31 μπαρ και εστιατόρια.

Σε ό,τι αφορά τον ξενοδοχειακό κλάδο, εφαλτήριο για την εταιρεία αποτέλεσε το Heronissos Hotel. Ακολούθησε η ίδρυση του Hersonissos Maris Hotel το 1984 και τα εγκαίνια του Hersonissos Palace Hotel το 1991. Ορόσημο για την ανάπτυξη του ομίλου αποτέλεσε η μετατροπή του Pefana Village Hotel στο Hersonissos Village Hotel, καθώς και οι στρατηγικές εξαγορές των Bella Beach Hotel και Silva Beach Hotel, που έχουν αυξήσει σημαντικά την παρουσία του Hersonissos Group Hotels στην περιοχή. Το 2018 η εταιρεία ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιό της με το πολυτελές Abaton Island Resort & Spa.