#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δίρφυς: Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας το 2024

Η εταιρεία εξυπηρετεί ένα μεγάλο πρόγραμμα αποπληρωμής δανείων, με στόχο την αποκλιμάκωσή τους στο τέλος του 2026 κατά περίπου 60%. Σύντομα θα προβεί σε ανακοινώσεις για ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος στην ελληνική αγορά.

Δίρφυς: Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας το 2024

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 14:22

 

Αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 12,7 %, βελτίωση του οικονομικού της αποτελέσματος κατά 21,7 %, με τα κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στο 1,4 εκ. ευρώ κατέγραψε η Δίρφυς το 2024, ενώ παρουσίασε ικανοποιητικά αποτελέσματα σε όλους τους οικονομικούς δείκτες, με βελτίωση για ακόμη μία χρήση του κεφαλαίου κίνησης.

Η εταιρεία εξυπηρετεί ένα μεγάλο πρόγραμμα αποπληρωμής των δανειακών της συμβάσεων, με στόχο την αποκλιμάκωση του δανεισμού στο τέλος του 2026 κατά περίπου 60% σε σχέση με σήμερα. Παράλληλα, κάθε χρόνο προχωράει σε σημαντικές επενδύσεις ανάπτυξης της παραγωγικής της ικανότητας ή και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού της.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, συνεδρίασε η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εμφιάλωσης νερού Δίρφυς, όπου και ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης.

Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το 2024 πραγματοποίησε η εταιρεία ορκωτών λογιστών της Deloitte.

Η εταιρεία σύντομα θα προβεί σε ανακοινώσεις για ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος στην ελληνική αγορά.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Endless: Αύξηση πωλήσεων με σταθεροποίηση κερδοφορίας το 2024

Έσπασε το φράγμα των €5,5 δισ. ο τζίρος του Σκλαβενίτη

Stand Against Bland Day πραγματοποίησε για πρώτη φορά η UM

ΑΜΒΥΞ: Με πωλήσεις ύψους €120,3 εκατ. ολοκλήρωσε το 2024

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο