Intralot: Εντολές σε εύρος 1,07 - 1,12 ευρώ στη διεθνή προσφορά

Οι διαχειριστές θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά ότι οι αιτήσεις σε τιμή χαμηλότερη του κατώτερου άκρου του ανωτέρω εύρους το πιθανότερο είναι να μην ληφθούν υπόψη στην κατανομή, σημειώνει η εταιρεία.

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 11:25

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Regulation (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Intralot που δημοσιεύτηκαν την 30 Σεπτεμβρίου, 2025 και την 1η Οκτωβρίου, η Εταιρεία ανακοινώνει σήμερα ότι οι διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς έχουν λάβει εντολές ζήτησης στη Διεθνή Προσφορά που υπερβαίνουν τις Προσφερόμενες Μετοχές σε εύρος από €1,07 έως €1,12 και άνω ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

Οπως επισημαίνει η εισηγμένη σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, οι διαχειριστές έχουν ενημερώσει την Εταιρεία ότι οι επενδυτές της Διεθνούς Προφοράς αναμένεται να τοποθετήσουν εντολές σε εύρος από €1,07 έως €1,12 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. 

Οι διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά ότι οι αιτήσεις για αγορά Προσφερόμενων Μετοχών για τιμή χαμηλότερη του κατώτερου άκρου του ανωτέρω εύρους το πιθανότερο είναι να μην ληφθούν υπόψη στην κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών

Οι όροι που χρησιμοποιούνται ως ορισμένοι όροι στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το ίδιο περιεχόμενο με εκείνο που τους αποδίδεται στις ως άνω αναφερθείσες ανακοινώσεις της Εταιρείας.

 

