Βιοκαρπέτ: Εκτακτη ΓΣ για εγγύηση υπέρ της Εxalco στις 31 Οκτωβρίου

Μοναδικό θέμα της γενικής συνέλευσης είναι η χορήγηση άδειας για την παροχή εκ μέρους της εισηγμένης, εγγύησης υπέρ της θυγατρικής με την επωνυμία Exalco.

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 14:32

Σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 31 Οκτωβρίου στις 11 η ώρα το πρωί καλεί η Βιοκαρπέτ τους μετόχους της. 

Μοναδικό θέμα της γενικής συνέλευσης είναι η χορήγηση άδειας για την παροχή εκ μέρους της εισηγμένης, εγγύησης υπέρ της θυγατρικής με την επωνυμία Exalco. 

