Intralot: Εκλεισε στο €1,1 η τιμή της ΑΜΚ, ποιοι συμμετείχαν

Περί τα 420 εκατ. ευρώ αντλεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η Intralot από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα.

Η τιμή διάθεσης, που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα, διαμορφώνεται -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- στα 1,1 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί η εταιρεία γνωστοποίησε στους επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά ότι «προσφορές κάτω από το ποσό του 1,10 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν για την κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά». Η Τιμή Διάθεσης θα είναι ίδια στη Διεθνή Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Κατά τις ίδιες πηγές στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετείχε ο Σωκράτης Κόκκαλης, ο εφοπλιστής Μουνδρέας, αλλά και οίκοι όπως η Blackrock και η Norges.