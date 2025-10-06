#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Intrum Hellas: Υπογραφή της τρίτης σύμβασης εργασίας

«Η ανάπτυξη και η επιτυχία της Intrum στηρίζονται στους ανθρώπους της -στην αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη συνέπειά τους», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Γεωργακόπουλος.

Intrum Hellas: Υπογραφή της τρίτης σύμβασης εργασίας

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 18:57

Την τρίτη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) υπέγραψε η Intrum Hellas, επιβεβαιώνοντας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, τη διαρκή δέσμευσή της σε ένα εργασιακό περιβάλλον εμπιστοσύνης, ισονομίας και διαφάνειας.

«Η νέα διετής σύμβαση είναι αποτέλεσμα εποικοδομητικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης και του συλλόγου εργαζομένων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το σύγχρονο και δίκαιο πλαίσιο εργασίας της εταιρείας. Σε απόλυτη εναρμόνιση με τις αξίες της Intrum, η 3η ΕΣΣΕ προάγει την ισότιμη μεταχείριση και ενδυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας και συλλογικότητας στην καθημερινότητα», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intrum Hellas Γιώργος Γεωργακόπουλος, δήλωσε: «Η ανάπτυξη και η επιτυχία της Intrum στηρίζονται στους ανθρώπους της -στην αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη συνέπειά τους. Με τον ανοιχτό διάλογο και τη συνεργασία που έχουμε καθιερώσει με τον σύλλογο εργαζομένων, επιβεβαιώνουμε για μία ακόμη φορά τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε ένα περιβάλλον που προάγει την εμπιστοσύνη, ενθαρρύνει τη συλλογική πρόοδο και διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους».

Η Intrum, μέλος του ομίλου Intrum, ιδρύθηκε στην Ελλάδα στα τέλη του 2019 και απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζομένους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Υπεγράφη η τρίτη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην Intrum Hellas

Νέα υψηλά για τους S&P 500 και Nasdaq

Προσχέδιο προϋπολογισμού: Ολα τα μέτρα για φόρους, μισθούς, συντάξεις

Επιβεβαίωσε το BB+ της Metlen η Fitch, σταθερό το outlook

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο