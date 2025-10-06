#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΛΒΟ: Νέες θέσεις εργασίας για ανάπτυξη της παραγωγής της

Η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι προσφέρει ανταγωνιστικές παροχές, προοπτικές εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση σε νέες τεχνικές και τεχνολογίες.

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 19:05

Νέες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε η ΕΛΒΟ 2020 στο πλαίσιο της ανάπτυξης της παραγωγικής της δραστηριότητας, όπως σημειώνει με ανακοίνωσή της. Οι νέες θέσεις εργασίας εντάσσονται στη στρατηγική της εταιρείας για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στην ελληνική αγορά. Απευθύνονται σε επαγγελματίες με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στη βιομηχανική παραγωγή και στη μηχανική.

Η ενίσχυση του υφιστάμενου δυναμικού αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της ΕΛΒΟ 2020 για την ανάπτυξη της αμυντικής και αυτοκινητιστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Στόχος των νέων διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης είναι η ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της εταιρείας, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας και ενεργή συμμετοχή τόσο σε εγχώρια όσο και σε διεθνή έργα.

Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες θέσεις απευθύνονται σε:

  • Χειριστές Μηχανών CNC
  • Μηχανολόγους Μηχανικούς
  • Μηχανικούς Έρευνας και Ανάπτυξης
  • Τεχνικούς Αμαξωμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο [email protected] ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

