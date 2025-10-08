#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης για το υδρογόνο από τη Motor Oil

Στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν σε μαθητές με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές αρχές των ανανεώσιμων πηγών, την τεχνολογία της ηλεκτρόλυσης και τον ρόλο του υδρογόνου ως καυσίμου μηδενικών ρύπων.

Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης για το υδρογόνο από τη Motor Oil

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 16:35

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υδρογόνου (8 Οκτωβρίου), η Motor Oil υλοποίησε μια στοχευμένη εκπαιδευτική δράση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων, σε συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου−Περαχώρας−Αγίων Θεοδώρων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης γύρω από τις καθαρές μορφές ενέργειας.

Στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν σε μαθητές με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές αρχές των ανανεώσιμων πηγών, την τεχνολογία της ηλεκτρόλυσης και τον ρόλο του υδρογόνου ως καυσίμου μηδενικών ρύπων.

Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τι είναι μια «κοιλάδα υδρογόνου» και πώς το υδρογόνο μπορεί να αξιοποιηθεί στην καθημερινότητα, συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TRIERES, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe/Clean Hydrogen Partnership και έχει ως στόχο τη δημιουργία κοιλάδας υδρογόνου με γεωγραφικό επίκεντρο τα Διυλιστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, με τη συμμετοχή βιομηχανιών, επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, τεχνολογικών εταιρειών και τοπικών οργανισμών.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια ενός ακόμη σημαντικού βήματος για την ενεργειακή μετάβαση: την πρόσφατη έναρξη λειτουργίας του πρώτου εμπορικού πρατηρίου υδρογόνου στην Ελλάδα από την AVIN, επίσης στους Αγίους Θεοδώρους, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility - Transport.

Το πρατήριο τροφοδοτείται σήμερα με πράσινο υδρογόνο μέσω της Coral Gas από το εξωτερικό, ενώ εντός του επόμενου έτους η Motor Oil αναμένεται να αναλάβει η ίδια την παραγωγή ανανεώσιμου «πράσινου» υδρογόνου.

Με στοχευμένες επενδύσεις και δράσεις ενημέρωσης, η Motor Oil επιβεβαιώνει τον στρατηγικό της ρόλο στην ανάπτυξη του υδρογόνου και την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το πρώτο κατάστημα νέας γενιάς χωρίς ταμεία και προσωπικό

Tο πρώτο αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations του ομίλου Motor Oil

Motor Oil-Helleniq Energy: Η τεχνική εικόνα και ο καταλύτης

Πέντε ελληνικά blue chips άνοιξαν τα χαρτιά τους στην Kepler Cheuvreux

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο