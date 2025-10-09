Τειρεσίας: Εισέρχεται στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξαγορά της StatDec

Η Τειρεσίας, το μοναδικό Γραφείο Πίστης στην Ελλάδα και μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Γραφείων Πίστης ACCIS (Association of Consumer Credit Information Suppliers), ανακοινώνει την εξαγορά της Statistical Decisions Hellas A.E. (StatDec), μιας εξειδικευμένης συμβουλευτικής εταιρείας με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη πιστωτικών μοντέλων και εργαλείων διαχείρισης κινδύνων σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.

Η εξαγορά ενισχύει τις υπάρχουσες υπηρεσίες της Τειρεσίας στους τομείς των scoring και των analytics με τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό που ειδικεύεται σε νέες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα, της παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί στον χώρο της συμβουλευτικής (advisory/consulting).

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τη συνεργασία αυτή, η Τειρεσίας διευρύνει τον ρόλο της ως Γραφείο Πίστης και εισέρχεται δυναμικά στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων υποστήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, των επιχειρήσεων και των ιδιωτών σε θέματα διαχείρισης κινδύνων.

Η εξαγορά δημιουργεί σημαντικές συνέργειες, καθώς η αξιοπιστία των δεδομένων και των υπηρεσιών της Τειρεσίας ενδυναμώνεται με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της StatDec, σε τομείς όπως η συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και λήψης αποφάσεων, η πιστοληπτική βαθμολόγηση (Credit Scoring), η ανάπτυξη και υποστήριξη υποδειγμάτων προβλέψεων και υποδειγμάτων εσωτερικών διαβαθμίσεων (IFRS9 & IRB), η ανάλυση χαρτοφυλακίου και τα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης & αξιολόγησης δυνατότητας αποπληρωμής. Επιπλέον, η StatDec ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για εκτιμήσεις και κατηγοριοποιήσεις δεδομένων, ενώ αναπτύσσει και μοντέλα βελτιστοποίησης στρατηγικών διαχείρισης οφειλών σε καθυστέρηση.

Από τις συνέργειες αυτές αναμένονται σημαντικά οφέλη για το σύνολο του οικονομικού οικοσυστήματος, καθώς τόσο οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επωφεληθούν από επιπλέον προηγμένα εργαλεία, αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση και πρόληψη των πιστωτικών κινδύνων που αναλαμβάνουν. Έτσι, επιχειρήσεις και ιδιώτες θα μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε υγιή δανεισμό, με χαμηλότερο κόστος και αυξημένη προστασία από τον κίνδυνο υπερχρέωσης.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τειρεσίας, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης: “Με την εξαγορά της StatDec, η Τειρεσίας κάνει ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για να εξελιχθεί σε πρότυπο Γραφείο Πίστης, εφάμιλλο των κορυφαίων του εξωτερικού, παρέχοντας σύγχρονες υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης πιστωτικών και λειτουργικών κινδύνων. Όραμά μας είναι να διαμορφώσουμε στην Ελλάδα ένα Γραφείο Πίστης, που θα μπορεί όχι μόνο να προσφέρει αξιόπιστες πληροφορίες, αλλά και να συμβάλει στρατηγικά, με ολοκληρωμένες και τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες στη λήψη των σωστών αποφάσεων και σε ένα πιο υγιές και ανθεκτικό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Η εξαγορά αποτελεί μια σημαντική επένδυση στο μέλλον της υπεύθυνης δανειοδότησης των επιχειρήσεων και των ιδιωτών και της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τον θεσμικό ρόλο της Τειρεσίας”.