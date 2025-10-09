Intracom Telecom: Σύμβαση με Neptuno για έργο στο Πουέρτο Ρίκο

Η Intracom Telecom, διεθνής κατασκευαστής τεχνολογικών συστημάτων και λύσεων, ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης με τη Neptuno, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης στο Πουέρτο Ρίκο και τις Αμερικανικές Παρθένους Νήσους, για την προμήθεια λύσεων Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (FWA) στις συχνότητες mmWave. Η Neptuno κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο φάσματος στα 28 GHz στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η Neptuno αξιοποιεί το μοναδικό σύστημα mmWave Hybrid Massive Beamforming της Intracom Telecom προκειμένου να παρέχει σε εταιρικούς συνδρομητές στο Πουέρτο Ρίκο ταχύτερη και πιο αξιόπιστη σύνδεση συγκριτικά με την εναέρια ίνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Intracom Telecom προμηθεύει τη Neptuno με τεχνολογία ασύρματης πρόσβασης από το 2017.

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ασύρματου internet μπορούν πλέον να παρέχουν ευρυζωνική σύνδεση υπερυψηλών ταχυτήτων σε δυσπρόσιτες περιοχές, απαλλασσόμενοι από το κόστος και τις καθυστερήσεις που απαιτεί η εγκατάσταση δικτύου οπτικής ίνας.

Με την τεχνολογία WiBAS™ PtMP της Intracom Telecom, οι συνδρομητές απολαμβάνουν ταχύτητες αντίστοιχες της οπτικής ίνας, έως 2,5 Gbps, καθώς και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και σε περιοχές όπου υπόγειες ή εναέριες οπτικές ίνες συχνά διακόπτονται εξαιτίας κατασκευαστικών έργων ή ακραίων καιρικών φαινομένων.

Το σύστημα, το οποίο λειτουργεί στη ζώνη 28 GHz mmWave, διασφαλίζει σύνδεση σε συνδρομητές που βρίσκονται σε απόσταση έως 8 χλμ. από τον σταθμό βάσης, ενώ η εγκατάσταση του τερματικού μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 30 λεπτά. Κάθε σταθμός βάσης WiBAS™ G5 Smart Base Station παρέχει κορυφαία χωρητικότητα εξυπηρετώντας έως 120 συνδρομητές και εξασφαλίζοντας σταθερά υψηλή απόδοση ακόμη και κατά τις ώρες αιχμής.

Ο κ. Pedro Andrés, Πρόεδρος και CEO της Neptuno, δήλωσε: «Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση εύρους ζώνης από τους εταιρικούς πελάτες μας απαιτεί ταχύτητες σύνδεσης 5G. Η πλατφόρμα Point-to-Multipoint FWA της Intracom Telecom παρέχει Gigabit συνδεσιμότητα στους συνδρομητές μας και ανοίγει τον δρόμο για νέες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Τα χαρακτηριστικά αυτά υπήρξαν καθοριστικά στην απόφασή μας να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με την Intracom Telecom».

Ο κ. Κυριάκος Βέργος, CEO της Intracom Telecom USA, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τη στρατηγική συνεργασία μας με τη Neptuno να δυναμώνει συνεχώς. Όλα αυτά τα χρόνια, ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος: να εξοπλίζουμε τη Neptuno με την πιο σύγχρονη τεχνολογία FWA, ώστε να παρέχει στους συνδρομητές της υψηλής ποιότητας ευρυζωνική συνδεσιμότητα. Με τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για συνδέσεις Gigabit, η τεχνολογία FWA της Intracom Telecom αποτελεί την ιδανική λύση για παρόχους ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης και κατόχους φάσματος, υποστηρίζοντας την ανάπτυξή τους καθώς προχωρούν προς το 5G και πέρα από αυτό».