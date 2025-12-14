Είναι το ΑΙ η επόμενη απειλή για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το delivery

Για το ενδεχόμενο οι επενδυτές να υποτιμούν τον κίνδυνο που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη για τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και παράδοσης τροφίμων, προειδοποιεί η Morgan Stanley, καθώς τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα αρχίζουν να χειρίζονται απευθείας την αναζήτηση και την παραγγελία προϊόντων.

Με αφορμή την Instacart που έγινε η πρώτη εταιρεία τροφίμων που επέτρεψε τις αγορές μέσα από το ChatGP, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα επισημαίνει ότι τέτοιες κινήσεις εγκυμονούν τον κίνδυνο οι καταναλωτές να παρακάμψουν εντελώς τις εφαρμογές των εταιρειών. Η λειτουργία της προαναφερόμενης εταιρείας θα είναι διαθέσιμη τις επόμενες εβδομάδες.

Ενώ η συζήτηση γύρω από την «πρακτική τεχνητή νοημοσύνη» στις αγγελίες έχει αναπτυχθεί αρκετά, η Morgan Stanley αναφέρει ότι παρόμοιοι κίνδυνοι στο ηλεκτρονικό εμπόριο για εταιρείες όπως οι Allegro, HelloFresh, Ocado, Zalando και στην παράδοση φαγητού, όπως οι Delivery Hero, talabat, Prosus και Jahez, δεν έχουν λάβει την ανάλογη προσοχή.

Ωστόσο, η βασική απειλή είναι η ίδια: η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ανακατευθύνει την επισκεψιμότητα, να αυξήσει τη διαφάνεια των τιμών και να απομακρύνει τους χρήστες από τις εφαρμογές.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι ανησυχίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν ήδη τις κινήσεις των μετοχών. Η MONY, για παράδειγμα, υποβαθμίστηκε πρόσφατα, εν μέρει επειδή η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να υπονομεύσει την οικονομία των ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών και προϊόντων.

Η HelloFresh, η οποία υποβαθμίστηκε λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού, ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσει κινδύνους, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες σχεδιάζουν τα γεύματά τους και αγοράζουν τα συστατικά.

Για τις εταιρείες παράδοσης φαγητού, οι agents τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να καταλήξουν να επιλέγουν εστιατόρια, να συγκρίνουν τιμές και να κάνουν παραγγελίες, συμπιέζοντας ενδεχομένως τα ποσοστά κέρδους και μεταφέροντας την κυριαρχία στις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης. Αρκετοί μεγάλοι φορείς «δεν έχουν ακόμη εισέλθει στο ίδιο επίπεδο συζήτησης», προειδοποιούν οι αναλυτές.

Η Morgan Stanley αναμένει ότι οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα αυξηθούν έως το 2026, καθώς οι εταιρείες βιάζονται να δείξουν πώς θα αντιμετωπίσουν τα όποια ζητήματα προκύψουν.

«Αυτού του είδους οι ειδήσεις θα επιταχύνουν τη συζήτηση σχετικά με το τι κάνουν οι εταιρείες για να προετοιμαστούν», γράφουν οι αναλυτές.