Νέο κατάστημα Γρηγόρης στη Θεσσαλονίκη

Το 31ο κατάστημα της αλυσίδας στην πόλη βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βασιλέως Ηρακλείου 26 & Κομνηνών 24.

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 12:46

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το 31ο κατάστημα Γρηγόρης, αυτή τη φορά στη συμβολή των οδών Βασιλέως Ηρακλείου 26 & Κομνηνών 24, απέναντι από την ιστορική αγορά Μοδιάνο.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο νέος χώρος έρχεται να προσφέρει στους περαστικούς στιγμές απόλαυσης με εκλεκτό καφέ και αυθεντικές γεύσεις.

Με περισσότερα από 360 καταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Γρηγόρης συνεχίζει να επενδύει στην τοπική ανάπτυξη, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και να προσφέρει προϊόντα που φτιάχνουν τη μέρα. Παράλληλα, σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα, με νέες συνεργασίες και ανοίγματα καταστημάτων που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την παρουσία του.

