Η ΕΛΕΑΑ συμμετείχε με οκτώ εταιρείες-μέλη στο GSOF Symposium Europe 2025

Σε μία σημαντική διοργάνωση για τον τομέα της άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας, συμμετείχε η ΕΛΕΑΑ (Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και Άμυνας).

Πρόκειται για το GSOF Symposium Europe 2025, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς θεσμικές διοργανώσεις με αντικείμενο τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στην Αθήνα, από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου 2025.

Το GSOF Symposium Europe πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2016, σε διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη και συνδυάζει συνέδριο και έκθεση στρατιωτικού εξοπλισμού, προσφέροντας ένα διεθνές φόρουμ υψηλού επιπέδου για την παρουσίαση τεχνολογικών και επιχειρησιακών εξελίξεων στον τομέα των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η διοργάνωση προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για διεθνή δικτύωση, ενισχύοντας τη διαμόρφωση μελλοντικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ θεσμικών και βιομηχανικών φορέων, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών.

Η ενεργή συμμετοχή της ΕΛΕΑΑ σε μια τόσο υψηλού κύρους διεθνή διοργάνωση, με περισσότερους από 750 συμμετέχοντες από 30 χώρες και την παρουσία 70 αμυντικών βιομηχανιών παγκοσμίως, ενισχύει τη διεθνή παρουσία της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Επιπλέον, η συμμετοχή της ΕΛΕΑΑ στο GSOF Symposium Europe 2025, προάγει τη συνεργασία με θεσμικούς και επιχειρηματικούς εταίρους και αναδεικνύει τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία των ελληνικών εταιρειών στον τομέα των Ειδικών Επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της έκθεσης συμμετείχαν οκτώ εταιρείες-μέλη της ΕΛΕΑΑ, και συγκεκριμένα οι: DELIAN ALLIANCE INDUSTRIES, ELMON, INTRACOM DEFENSE, QUALCO GROUP, SAS TECHNOLOGY, SCYTALYS, THEON SENSORS και UCANDRONE.

Οι εταιρείες αυτές παρουσίασαν στους διεθνείς συμμετέχοντες τις τεχνολογικές τους λύσεις, τα προϊόντα και τις προτάσεις τους, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και την εξειδίκευση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον τομέα των Ειδικών Επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΛΕΑΑ Δημήτριος Σκαλαίος: «Η ΕΛΕΑΑ συμμετέχει ενεργά στο GSOF Symposium Europe 2025, το οποίο φιλοξενείται φέτος στην Αθήνα, αναδεικνύοντας την καινοτομία και τις τεχνολογικές δυνατότητες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον τομέα των Ειδικών Δυνάμεων. Η παρουσία της Ένωσης στην εν λόγω διοργάνωση ενισχύει τη διεθνή δικτύωση, προάγει τη συνεργασία της ΕΛΕΑΑ με στρατηγικούς εταίρους και συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή και αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων, ικανών να ανταποκριθούν στις σύνθετες προκλήσεις του μέλλοντος».