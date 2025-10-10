#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Intralot: Αποπλήρωσε δάνειο 230 εκατ. δολαρίων του 2022 στις ΗΠΑ

Η εισηγμένη αποπλήρωσε ολοσχερώς δάνειο που έληγε τον Ιούλιο του 2026 με διαχειριστή την Τράπεζα Keybank National Association των ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 14:35

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών ανακοίνωσε ότι στις 9 Οκτωβρίου 2025, η Intralot Inc., κατά 100% θυγατρική της στις ΗΠΑ, προέβη στην ολοσχερή εξόφληση, κατά κεφάλαιο, έξoδα και τόκους, του από 28 Ιουλίου 2022 Τραπεζικού Δανείου (Term Loan A) αρχικού ύψους $230 εκατομμυρίων από κοινοπραξία αμερικανικών τραπεζών, λήξεως 27 Ιουλίου, 2026 με διαχειριστή την Τράπεζα Keybank National Association των ΗΠΑ και τον τερματισμό της σχετικής σύμβασης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

 

