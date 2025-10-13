Η οικογένεια Φιλίππου ψάχνει τη «συνταγή» για Μιμίκο και Κανάκι

Από το εργοστάσιο όπου παράγονται οι γνωστές ζύμες Κανάκι, μέχρι τα πτηνοτροφικά συγκροτήματα που φέρουν το σήμα Μιμίκος, η Hellenic Quality Foods (HQF) συνεχίζει να χάνει μερίδια, πωλήσεις, να εμφανίζει ζημιές και να «καίει» κεφάλαια.

Η εταιρεία, συμφερόντων της οικογένειας του Ιωάννη Φιλίππου, ιδρύθηκε το 1980 με αντικείμενο την παραγωγή φύλλου κρούστας και κανταΐφι και το 1999 εξαγόρασε το ενεργητικό της υπό εκκαθάριση ΜΙΜΙΚΟΣ από την Αγροτική Τράπεζα, δημιουργώντας έναν όμιλο με ζύμες και πτηνοτροφία κάτω από την ίδια ομπρέλα.

Τα μεγέθη όμως των τελευταίων, αρκετών, ετών περιγράφουν μια ιστορία μιας εταιρείας σε συρρίκνωση και όχι έναν όμιλο τροφίμων. Από το 2018, όταν οι πωλήσεις άγγιζαν τα 104 εκατ. ευρώ, μέχρι και πέρυσι, όπου υποχώρησαν στα 80,8 εκατ. ευρώ, η εταιρεία έχει χάσει περισσότερα από 24 εκατ. ευρώ σε τζίρο, ή το 22,3% της δυναμικής της.

Ταυτόχρονα, η τελική γραμμή των αποτελεσμάτων παραμένει σταθερά αρνητική. Ζημιές 8,9 εκατ. ευρώ το 2018, ζημιές 6,9 εκατ. ευρώ το 2019, ζημιές 7,04 εκατ. ευρώ το 2023 και ακόμη περισσότερες πέρυσι, οι οποίες άγγιξαν τα 8,826 εκατ. ευρώ. Αποτέλεσμα οι συσσωρευμένες ζημιές εις νέον να ξεπερνούν τα 73,5 εκατ. ευρώ, καταδεικνύοντας μια εταιρεία που ζει με διαρκή στήριξη των μετόχων της.

Αυτή η στήριξη προέρχεται από την IOTA PHI s.a.r.l., εταιρεία του Λουξεμβούργου και συμφερόντων Ιωάννη Φιλίππου, η οποία κατέχει το 77,12% του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσω μιας σειράς αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου -σ.σ. μόνο πέρυσι πραγματοποιήθηκαν τέσσερις, συνολικού ύψους 21,5 εκατ. ευρώ-, η HQF κατάφερε να ενισχύσει τα ίδια κεφάλαιά της στα 100,8 εκατ. ευρώ (το 2023 ήταν 88,244 εκατ. ευρώ), διατηρώντας τις υποχρεώσεις της στα επίπεδα των 76,4 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η ουσία παραμένει η ίδια.

Η HQF έχει απολέσει επίσης μέρος της θέσης της στη ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Α.Ε. (πρώην εισηγμένης στο ΧΑ εταιρείας), την οποία έλεγχε σχεδόν πλήρως. Τον Απρίλιο του 2025 συμμετείχε σε νέα αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας 1,46 εκατ. ευρώ, με το υπόλοιπο να προέρχεται και πάλι από την IOTA PHI. Μετά τη συναλλαγή, το ποσοστό της HQF στη ΒΙΣ περιορίστηκε σε 40,97%.

Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου αποτυπώνει με ακόμη πιο ρεαλιστικό τρόπο την κατάσταση. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 1,09%, το μικτό περιθώριο υποχώρησε στο 14,25% και τα χρηματοοικονομικά έξοδα, στα 3,54 εκατ. ευρώ, συνέχισαν να βαραίνουν την τελική γραμμή. Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης ξεπερνούν το 16% του κύκλου εργασιών. Το αρνητικό EBITDA των 0,56 εκατ. ευρώ δείχνει ότι παρά τον εξορθολογισμό, η εταιρεία δεν έχει ακόμη επιστρέψει σε ισορροπία.

Η διοίκηση σημειώνει ότι το στοίχημα πλέον είναι η αύξηση των εξαγωγών και η ανάπτυξη μέσω καινοτομίας, όπως η παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων Μιμίκου μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνικών συσκευασίας. Στόχος είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών, μέσα από την ενίσχυση του όγκου πωλήσεων. Η μεγαλύτερη παραγωγή αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση της κερδοφορίας.

Στην κατηγορία των προϊόντων ζύμης, η εισαγωγή νέων κωδικών και η συνέχιση της παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για πελάτες του εξωτερικού έχουν ήδη αποδώσει θετικά αποτελέσματα, αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας. Σύμφωνα με την εταιρεία, την τελευταία τριετία, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά περίπου 15%, κυρίως προς αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.