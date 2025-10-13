#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ideal: Επενδύει 41 εκατ. ευρώ η Oak Hill

Η OHA άσκησε σχετική option αυξάνοντας τη συμμετοχή της στο εταιρικό «όχημα» (CV) στο 25%. Διατηρεί δικαίωμα συνεπένδυσης έως και 200 εκατ. ευρώ εντός της επόμενης διετίας.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Ideal Holdings, κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 09:03

Η IDEAL Holdings («η Εταιρεία», RIC: IDEr.AT, Bloomberg: INTEK GA), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της, στις 05.03.2025 και 15.04.2025, ανακοινώνει ότι η OHA (UK) LLP και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες («OHA») άσκησαν το δικαίωμά τους, βάσει της Συμφωνίας Επένδυσης, να προβούν σε πρόσθετη επένδυση στην ίδια κατηγορία μετοχών, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στο Εταιρικό Όχημα («CV») στο 25%, με πρόσθετη καταβολή €41 εκατ. σε μετρητά.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την εν λόγω επένδυση θα ενισχύσουν περαιτέρω την ταμειακή θέση της IDEAL Holdings.

Το CV κατέχει σήμερα σχεδόν το σύνολο των επενδύσεων της IDEAL Holdings, οι οποίες περιλαμβάνουν: (i) attica Department Stores, (ii) Byte, Adacom, Bluestream («ICT») και (iii) Μπάρμπα Στάθης & Χαλβατζής.

Περαιτέρω, μέσω του CV, η OHA διατηρεί δικαίωμα συνεπένδυσης με την IDEAL Holdings, υπό μειοψηφική συμμετοχή, έως και επιπλέον €200 εκατ. εντός της επόμενης διετίας, υποστηρίζοντας τα σχέδια ανάπτυξης και στρατηγικής επέκτασης της Εταιρείας.

