Πιστοποίησε τη Sunlight Group σε επίπεδο ομίλου η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης της Sunlight Group, μέλους του Ομίλου Olympia, από την TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, βάσει του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (Integrated Management System – IMS).

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η πιστοποίηση καλύπτει πέντε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, τα οποία αποτελούν κορυφαία εργαλεία για τη διασφάλιση της ποιότητας, της βιωσιμότητας και της εταιρικής ακεραιότητας:

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

– Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

– Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 45001 – Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

– Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία ISO 37001 – Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

– Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας ISO 37301 – Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης του Ομίλου παρέχει ένα ενιαίο πλαίσιο τεκμηρίωσης, πολιτικών και διαδικασιών, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας σε όλες τις δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία για προσαρμογή στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες πιστοποίησης κάθε θυγατρικής εταιρείας, ανταποκρινόμενο στις διαφορετικές αγορές και ρυθμιστικά περιβάλλοντα.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις της Sunlight Group σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα από έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό επιτόπιων και απομακρυσμένων ελέγχων.