Πού μπαίνει ο πήχης για τα οικονομικά μεγέθη ΟΠΑΠ-Allwyn

Είναι μια κομβική στιγμή για τον ΟΠΑΠ και την Allwyn, διαμορφώνουμε το μέλλον της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών, δήλωσε ο Jan Karas, ενημερώνοντας τους αναλυτές για τη συμφωνία συνένωσης των δύο πλευρών.

Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους μετόχους του ΟΠAΠ που θα συμμετέχουν σε ένα διεθνές σχήμα που μπορεί να δημιουργήσει αξία. Το νέο σχήμα μπορεί να εκμεταλλευτεί νέες ευκαιρίες και να καινοτομήσει γρηγορότερα.

Η πλατφόρμα θα είναι ενιαία υπό το όνομα Allwyn, όπως εξήγησε ο Jan Karas. Έδωσε έμφαση στο μέρισμα που θα παραμείνει κατ’ ελάχιστο ένα ευρώ ανά μετοχή, με upside από πιθανές επαναγορές ή έκτακτες διανομές.

Η διοίκηση επεσήμανε ότι από το 2013 που ενεπλάκη στον ΟΠAΠ, η Allwyn τον μετέτρεψε σε μια σύγχρονη εταιρεία. Τώρα γίνεται ένα ακόμα βήμα που ξεφεύγει από τα στενά όρια μιας χώρας. «Το track record μας είναι αποδεδειγμένο», επισημάνθηκε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, η διοίκηση σημείωσε ότι η αλλαγή ονόματος είναι μέρος μιας στρατηγικής, δεν αποτελεί απλά ένα rebranding. Πριν ληφθούν οι αποφάσεις, εξετάστηκε η αποδοχή του ονόματος Allwyn σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση να επιδιωχθεί dual listing, σημειώθηκε ότι βαρύτητα στην επιλογή της αγοράς που θα επιδιωχθεί η εισαγωγή, θα έχει η ρευστότητα της αγοράς.

Απαντώντας σε ερώτηση για την απόφαση να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές παρότι η Allwyn θα κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, εξηγήθηκε ότι στόχος είναι να υπάρχει έλεγχος της επιχείρησης μακροπρόθεσμα και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί equity σε πιθανές μελλοντικές συναλλαγές. Η αξία τους είναι μικρή, στη ζώνη των 200 εκατ. ευρώ, στο σύνολο της κεφαλαιακής δομής. Το κουπόνι είναι 5% και δεν θα υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής στο μέρισμα.

Σε ό,τι αφορά τη Novibet, η διοίκηση δήλωσε ότι συνεργάζεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αισιοδοξεί ότι θα πάρει το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί το deal τους επόμενους μήνες.

Παρουσία σε 15 χώρες

Ο συνδυασμός δύο εταιρειών δημιουργεί έναν διεθνή ηγέτη στον κλάδο τυχερών παιγνίων κατέχοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, με παρουσία σε περισσότερες από 15 ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές και ηγετικές θέσεις σε αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, καθώς και σε άλλες διεθνείς αγορές.

Δημιουργείται ένας παγκόσμιος ηγέτης με εύρος προϊόντων, εκτεταμένο γεωγραφικό αποτύπωμα, υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, τεχνολογία και ψηφιακές δυνατότητες. Μαζί, ΟΠAΠ και Allwyn δημιουργούν διαφοροποιημένη πλατφόρμα η οποία κατέχει ηγετικές θέσεις στην παγκόσμια αγορά, με:

Σημαντική έκθεση στις πιο δυναμικά ανεπτυγμένες αγορές του gaming.

έκθεση στις πιο δυναμικά ανεπτυγμένες αγορές του gaming. Ισχυρές ταμειακές ροές υψηλής ποιότητας, που παρέχουν ευελιξία σε κινήσεις και επιλογές.

ταμειακές ροές υψηλής ποιότητας, που παρέχουν ευελιξία σε κινήσεις και επιλογές. Δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μέσω κορυφαίου περιεχομένου που τους παρέχει και δημιουργείται με εσωτερικούς πόρους χάρη στην υψηλή τεχνολογία που αναπτύσσει.

στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μέσω κορυφαίου περιεχομένου που τους παρέχει και δημιουργείται με εσωτερικούς πόρους χάρη στην υψηλή τεχνολογία που αναπτύσσει. Δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου εισηγμένου φορέα λοταρίας και τυχερών παιγνίων παγκοσμίως, καθώς και της μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας λοταρίας, με ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει τις βασικές τάσεις του κλάδου.

Τα οφέλη για τους μετόχους

Οι μέτοχοι του ΟΠAΠ έχουν δει τη μακροχρόνια εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία να αποδίδει καρπούς, με τη συνολική απόδοση (συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων) να ανέρχεται σε περίπου 550%, από την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας το 2013.

Τώρα, σημειώνεται από την εταιρεία, έχουν την ευκαιρία να γίνουν μέρος της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας λοταριών και τυχερών παιγνίων στον κόσμο, και μάλιστα εισηγμένη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες επιπρόσθετης αξίας που «ξεκλειδώνει» η συναλλαγή:

Οι ενοποιημένες δραστηριότητες θα είναι σημαντικά μεγαλύτερης κλίμακας σε όρους εσόδων, κερδών, ανάπτυξης και αγοραίας αξίας.

σε όρους εσόδων, κερδών, ανάπτυξης και αγοραίας αξίας. Η ενοποιημένη εταιρεία θα είναι πρωταθλητής στο ΧΑ, καθώς αναμένεται να είναι η 2η μεγαλύτερη σε όρους κεφαλαιοποίησης εισηγμένη.

στο ΧΑ, καθώς αναμένεται να είναι η 2η μεγαλύτερη σε όρους κεφαλαιοποίησης εισηγμένη. Οφέλη προκύπτουν επίσης από την ισχυρή κατανομή κεφαλαίων και μερισματική πολιτική της εταιρείας. Η ενοποιημένη εταιρεία θα είναι σε ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών για εξαγορές και είσοδο σε νέες αγορές.

κεφαλαίων και μερισματική πολιτική της εταιρείας. Η ενοποιημένη εταιρεία θα είναι σε ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών για εξαγορές και είσοδο σε νέες αγορές. Οι μέτοχοι του ΟΠAΠ θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε έναν όμιλο με σημαντικά βελτιωμένο προφίλ. Οφέλη προκύπτουν σε τομείς όπως η καινοτομία, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες και οι χορηγίες παγκόσμιου βεληνεκούς.

βελτιωμένο προφίλ. Οφέλη προκύπτουν σε τομείς όπως η καινοτομία, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες και οι χορηγίες παγκόσμιου βεληνεκούς. Οι μέτοχοι του ΟΠAΠ θα επωφεληθούν επίσης από την αξία που προκύπτει από τη μοναδική θέση της Allwyn σε σημαντικές διεθνείς αγορές και το διαφοροποιημένο και ταχέως αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο των asset της.

που προκύπτει από τη μοναδική θέση της Allwyn σε σημαντικές διεθνείς αγορές και το διαφοροποιημένο και ταχέως αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο των asset της. Η πολιτική διανομής μερίσματος θα στοχεύει σε ελάχιστο ετήσιο μέρισμα €1 ανά μετοχή, από το 2026 σε ευθυγράμμιση και με την υφιστάμενη πολιτική του ΟΠAΠ. Επιπλέον, θα υπάρχει η επιλογή επανεπένδυσης μερίσματος, ενώ στην πορεία θα εξεταστούν και ειδικά μερίσματα και αγορές ιδίων μετοχών.

Η στόχευση για τα οικονομικά μεγέθη