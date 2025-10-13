#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Coral Marine: Πρώτη παράδοση βιοκαυσίμου με πλωτό μέσο σε πλοίο στον Πειραιά

H παράδοση πραγματοποιήθηκε στο πλοίο μεταφοράς container “XIN LIAN YUN GANG” στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά διαχείρισης COSCO.

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 17:26

Η Coral Marine, εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, μετά την πρώτη παράδοση βιοκαυσίμου που είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα σε κρουαζιερόπλοιο στο Λιμάνι του Λαυρίου, συνεχίζει να οδηγεί τις εξελίξεις στην πράσινη μετάβαση στον ναυτιλιακό κλάδο, προχωρώντας τώρα στην πρώτη παράδοση ναυτιλιακών καυσίμων με βιοκαύσιμο με πλωτό μέσο (μπάριζα).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η παράδοση πραγματοποιήθηκε στο πλοίο μεταφοράς container “XIN LIAN YUN GANG” στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά διαχείρισης COSCO.

Το τελικό προϊόν αποτελεί μίγμα ναυτιλιακού πετρελαίου από το διυλιστήριο της Motor Oil με βιοκαύσιμο νέας γενιάς το οποίο παράγεται στην Ελλάδα στο εργοστάσιο της εταιρείας Verd επίσης θυγατρική του Ομίλου Motor Oil.

Το συγκεκριμένο καύσιμο ναυτιλίας πετυχαίνει κατά περίπου 21% μείωση στις εκπομπές CO₂ που παράγονται από το πλοίο σε σχέση με τα συμβατικά ναυτιλιακά καύσιμα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προσπάθεια του Κλάδου της Ναυτιλίας για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

 

