Ακρίτας: Μετατροπή 14,1 εκατ. προνομιούχων μετοχών σε κοινές

Η εταιρία ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού 596/2014, τα ακόλουθα:

Α) Η εταιρία με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκ. Οικονόμου 3 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177505521000, συμφερόντων της κας Λουκίας Σαράντη, δήλωσε, με την από 13/10/2025 επιστολή της προς την Εταιρία, ότι ασκεί το δικαίωμα μετατροπής 7.600.914 προνομιούχων μετοχών σειράς Β, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδόσεως της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ εκάστη, σε κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, με αναλογία μία προς μία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6α και 6γ του Καταστατικού της Εταιρίας, τις οποίες μετοχές απέκτησε στις 10/10/2025, όπως γνωστοποίησε στην Εταιρία στις 13/10/2025, ζητώντας και την καταχώρισή της στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας.

Β) Με την από 13/10/2025 επιστολή της προς την Εταιρία, η εταιρία με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ», με έδρα στην Αλεξανδρούπολη, οδός Μιαούλη 9 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152271821000, συμφερόντων της κας Λουκίας Σαράντη, δήλωσε ότι ασκεί το δικαίωμα μετατροπής 6.500.000 προνομιούχων μετοχών σειράς Α, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδόσεως της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ εκάστη, εκ συνόλου 12.793.000 προνομιούχων μετοχών κυριότητάς της, σε κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, με αναλογία μία προς μία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6α και 6β του Καταστατικού της Εταιρίας.

Γ) Μετά την ανωτέρω μετατροπή συνολικά 14.100.914 προνομιούχων μετοχών σε κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, η οποία ισχύει από την λήψη της δήλωσης μετατροπής τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6α του Καταστατικού της Εταιρίας, η Εταιρία εκκινεί άμεσα τη διαδικασία εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως προβλέπει και το Καταστατικό της Εταιρίας.