Τι σημαίνει το ντιλ ΟΠΑΠ-Allwyn για όλους τους stakeholders

Ένα εντελώς διαφορετικό επενδυτικό στοίχημα δημιουργεί η συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn, που ανακοινώθηκε χθες. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε στην ανάλυσή της η Optima Bank, η μετοχή θα μετατοπιστεί από ένα καθαρά μετοχικό χαρτί αξίας και μερισμάτων σε συνδυασμό αξίας και ανάπτυξης, με πιο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ, λιγότερη εξάρτηση από μία μόνο αγορά και θέση παγκόσμιου ηγέτη τόσο στις επίγειες όσο και στις online αγορές τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων.

Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση με πολλαπλά οφέλη για όλες τις πλευρές. Ειδικά για τους μετόχους του ΟΠAΠ που έχουν δει τη μακροχρόνια εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία να αποδίδει καρπούς -με τη συνολική απόδοση (συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων) να ανέρχεται σε περίπου 550%, από την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας το 2013.

Με τα νέα δεδομένα:

Οι ενοποιημένες δραστηριότητες θα είναι σημαντικά μεγαλύτερης κλίμακας σε όρους εσόδων, κερδών, ανάπτυξης και αγοραίας αξίας.

Οφέλη προκύπτουν επίσης από την ισχυρή κατανομή κεφαλαίων και μερισματική πολιτική της εταιρείας. Η ενοποιημένη εταιρεία θα είναι σε ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών για εξαγορές και είσοδο σε νέες αγορές.

Οι μέτοχοι του ΟΠAΠ θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε έναν όμιλο με σημαντικά βελτιωμένο προφίλ και τη μοναδική θέση της Allwyn σε σημαντικές διεθνείς αγορές.

Η πολιτική διανομής μερίσματος θα στοχεύει σε ελάχιστο ετήσιο μέρισμα €1 ανά μετοχή από το 2026, σε ευθυγράμμιση και με την υφιστάμενη πολιτική του ΟΠAΠ. Επιπλέον, θα υπάρχει η επιλογή επανεπένδυσης μερίσματος, ενώ στην πορεία θα εξεταστούν και ειδικά μερίσματα και αγορές ιδίων μετοχών.

Τα κέρδη για εργαζόμενους και συνεργάτες δικτύου και κοινωνία

Η στρατηγική πρωτοβουλία της Allwyn έχει σημαντικά οφέλη για τους ανθρώπους του ΟΠAΠ και τους πράκτορες. Στο πλαίσιο αυτό:

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΟΠAΠ θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της ενοποιημένης εταιρείας στο μέλλον.

Η διοικητική ομάδα του ΟΠAΠ θα συνεχίσει να ηγείται των ελληνικών και κυπριακών δραστηριοτήτων, ενώ όλοι οι υφιστάμενοι εργασιακοί όροι και δικαιώματα παραμένουν αμετάβλητα και εξασφαλισμένα.

Το ίδιο ισχύει και για τους πράκτορες του ΟΠAΠ, για τους οποίους δεν υπάρχουν αλλαγές στις υφιστάμενες συμφωνίες και δικαιώματα.

Οι δραστηριότητες στην Ελλάδα συνεχίζονται με απόλυτο σεβασμό προς τους πράκτορες και με στόχο να χτιστεί από κοινού ένα ισχυρότερο μέλλον.

Οι πράκτορες θα επωφεληθούν από τις σημαντικές επενδύσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει η Allwyn για την αναβάθμιση του δικτύου λιανικής, με έμφαση τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση.

Τα σήματα από την τηλεδιάσκεψη

Από την ενημέρωση των αναλυτών προέκυψαν τα εξής κρίσιμα στοιχεία:

· Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η δομή των προνομιούχων μετοχών της KKCG, με τη Morgan Stanley να ζητά διευκρινίσεις για τα δικαιώματα ψήφου και την επίδραση στους μετόχους μειοψηφίας. Ο CFO διευκρίνισε ότι πρόκειται για καθαρά θεσμικό μηχανισμό ελέγχου, χωρίς οικονομικά προνόμια, που θα καταργηθεί αυτόματα όταν μειωθεί η συμμετοχή του βασικού μετόχου.

· Η συμφωνία ΟΠAΠ-Allwyn δημιουργεί τον 2ο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο λοταριών και gaming στην Ευρώπη, με συνδυασμένη αποτίμηση €16 δισ. και στόχο διψήφιο ρυθμό αύξησης EBITDA έως το 2026.

· Ο CEO της Allwyn Robert Chvatal τόνισε ότι «η OPAP παραμένει ελληνική στην καρδιά της», η διοίκηση και το brand θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα σε Ελλάδα και Κύπρο, υπό το ίδιο management.

· Διατηρείται ελάχιστο μέρισμα €1 ανά μετοχή, με δυνατότητα ειδικών διανομών ή επαναγορών, ανάλογα με τα κεφαλαιακά πλεονάσματα. Το dividend yield παραμένει ανάμεσα στα υψηλότερα του Χ.Α.

· Στόχος για καθαρό δανεισμό 2,5x EBITDA, με μέσο κόστος χρηματοδότησης κάτω του 4% και επενδυτική βαθμίδα (investment grade). Δεν προβλέπεται νέα κεφαλαιακή αύξηση.

· EPS accretive από το πρώτο έτος: Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι η συναλλαγή θα αυξήσει την κερδοφορία ανά μετοχή από το πρώτο έτος ολοκλήρωσης (2026), με συνεισφορά από τις εξαγορές Novibet και PrizePicks.

· Dual listing - νέα ρευστότητα. Προχωρά ο σχεδιασμός δευτερεύουσας εισαγωγής σε Λονδίνο ή Νέα Υόρκη, χωρίς άμεση άντληση κεφαλαίων. Στόχος: διεύρυνση θεσμικής βάσης και συμπίεση του valuation discount έναντι ευρωπαϊκών peers.

· Φορολογία μερισμάτων. Οι διανομές θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται από την ΟΠAΠ, με αμετάβλητη φορολογική επιβάρυνση για τους Έλληνες μετόχους· η έδρα στην Ελβετία δεν επηρεάζει το net yield.

· Συνέργειες τεχνολογίας. Η Allwyn θα μεταφέρει στην OΠΑΠ τεχνολογίες AI, personalization και predictive analytics για το online gaming και τις λοταρίες, αυξάνοντας τη συμμετοχή του digital στο 30% των καθαρών εσόδων (NGR).

· Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των αρχών ανταγωνισμού και των μετόχων, με στόχο ολοκλήρωσης στο β' τρίμηνο 2026. Μέχρι τότε, OPAP και Allwyn συνεχίζουν να λειτουργούν ως αυτόνομες οντότητες.