Euroins Ελλάδος: Ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την Carglass

Η ασφαλιστική εταιρεία Euroins Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Euroins Insurance Group (EIG), προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με τη Carglass®, εταιρεία επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων.

Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους ασφαλισμένους της Euroins Ελλάδος που αντιμετωπίζουν θραύση στα κρύσταλλα του οχήματός τους. Μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου, οι πελάτες της Euroins Ελλάδος θα απολαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση με την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία της Carglass®, διασφαλίζοντας την ταχεία και ασφαλή επιστροφή του οχήματός τους σε άριστη κατάσταση.

Σχετικά με τη συνεργασία, η Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδος, Αγγελική Μουρατίδου, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας αυτής, επισημαίνοντας ότι:

«Η συνεργασία με τη Carglass® εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας να προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας κορυφαίες υπηρεσίες μέσα από συνεργασίες με αξιόπιστους και εξειδικευμένους παρόχους. Για εμάς, η εμπειρία του πελάτη βρίσκεται στο επίκεντρο και αυτή η νέα συνεργασία αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την κατεύθυνση της άμεσης, ασφαλούς και ποιοτικής εξυπηρέτησης που επιδιώκουμε σε κάθε επαφή του ασφαλισμένου με την εταιρεία μας.»

Από την πλευρά της Carglass®, η Deputy General Manager | CEO, Μάρθα Στεφανοπούλου, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη νέα αυτή συνεργασία με την Euroins Ελλάδος. Η δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένη και ασφαλή εξυπηρέτηση σε κάθε περιστατικό, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες της Euroins Ελλάδος θα έχουν άμεση πρόσβαση στην κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών της Carglass®. Η εμπιστοσύνη της Euroins Ελλάδος μας τιμά και ενισχύει περαιτέρω τον στρατηγικό μας ρόλο στην αγορά.»