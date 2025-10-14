#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Euroins Ελλάδος: Ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την Carglass

Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους ασφαλισμένους της Euroins Ελλάδος που αντιμετωπίζουν θραύση στα κρύσταλλα του οχήματός τους.

Euroins Ελλάδος: Ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την Carglass

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 11:56

Η ασφαλιστική εταιρεία Euroins Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Euroins Insurance Group (EIG), προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με τη Carglass®, εταιρεία επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων.

Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους ασφαλισμένους της Euroins Ελλάδος που αντιμετωπίζουν θραύση στα κρύσταλλα του οχήματός τους. Μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου, οι πελάτες της Euroins Ελλάδος θα απολαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση με την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία της Carglass®, διασφαλίζοντας την ταχεία και ασφαλή επιστροφή του οχήματός τους σε άριστη κατάσταση.

Σχετικά με τη συνεργασία, η Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδος, Αγγελική Μουρατίδου, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας αυτής, επισημαίνοντας ότι:

«Η συνεργασία με τη Carglass® εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας να προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας κορυφαίες υπηρεσίες μέσα από συνεργασίες με αξιόπιστους και εξειδικευμένους παρόχους. Για εμάς, η εμπειρία του πελάτη βρίσκεται στο επίκεντρο και αυτή η νέα συνεργασία αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την κατεύθυνση της άμεσης, ασφαλούς και ποιοτικής εξυπηρέτησης που επιδιώκουμε σε κάθε επαφή του ασφαλισμένου με την εταιρεία μας.»

Από την πλευρά της Carglass®, η Deputy General Manager | CEO, Μάρθα Στεφανοπούλου, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη νέα αυτή συνεργασία με την Euroins Ελλάδος. Η δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένη και ασφαλή εξυπηρέτηση σε κάθε περιστατικό, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες της Euroins Ελλάδος θα έχουν άμεση πρόσβαση στην κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών της Carglass®. Η εμπιστοσύνη της Euroins Ελλάδος μας τιμά και ενισχύει περαιτέρω τον στρατηγικό μας ρόλο στην αγορά.»

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αύξηση εσόδων και κερδών για τη μητρική της Euroins Ελλάδος

BofA: Ποιες ευρωπαϊκές μετοχές ξεχωρίζουν τον Οκτώβριο

Χρηματιστήριο: Διευρύνονται οι απώλειες για το Γενικό Δείκτη

Νέο μέτωπο σύγκρουσης Θεοδωρικάκου με τα σούπερ μάρκετ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο