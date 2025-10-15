#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μεταφορά της έδρας του ΟΠΑΠ στο Μεγάλο Δουκάτο προβλέπει το σχέδιο. Εν συνεχεία θα διενεργηθεί ΑΜΚ εις είδος με εισφορά από Allwyn όλων των περιουσιακών της στοιχείων πλην του 51,8% του ΟΠΑΠ. Οι κοινές και προνομιούχες μετοχές που θα πάρουν οι Τσέχοι.

Μέσω Λουξεμβούργου η συναλλαγή Allwyn-ΟΠΑΠ

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 08:17

Μέσω Λουξεμβούργου, με μια σύνθετη διαδικασία, η οποία προβλέπει εκατέρωθεν αποσχίσεις και εισφορές, θα διενεργηθεί η συγχώνευση Allwyn -ΟΠAΠ, μέσω της οποίας οι μέτοχοι της Allwyn θα βρεθούν να ελέγχουν περίπου το 78,5% της νέας εταιρικής οντότητας και το 87% των δικαιωμάτων ψήφου.

Αρχικά, προβλέπεται να διενεργηθεί απόσχιση του κλάδου τυχερών παιχνιδιών του ΟΠAΠ και εισφορά του σε νέα εταιρεία, η οποία θα αποτελεί 100% θυγατρική του ΟΠAΠ. Ταυτόχρονα, ο ΟΠAΠ θα εισφέρει σε νέα εταιρεία τις συμμετοχές του σε OPAP Investment ltd, ΟΠAΠ Κύπρου Ltd, OPAP Sports Ltd και OPAP International.

Εν συνεχεία, η έδρα του ΟΠΑΠ θα μεταφερθεί από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο διασυνοριακής μετατροπής και θα συσταθεί υποκατάστημα στην Ελλάδα, στο οποίο θα προσαρτηθεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που είχε ο ΟΠAΠ πριν τη διασυνοριακή μετατροπή. Μετά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής το εν Ελλάδι υποκατάστημα θα μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, θυγατρική της ΟΠAΠ Λουξεμβούργου.

Με την ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής η ΟΠAΠ Λουξεμβούργου θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου εις είδος. Η αύξηση θα καλυφθεί αποκλειστικά από την Allwyn η οποία θα εισφέρει στην εταιρεία που θα εδρεύει στο Μεγάλο Δουκάτο όλες τις θυγατρικές της καθώς και το σύνολο των στοιχείων παθητικού και ενεργητικού ή παραγώγων, που αφορούν σε χρηματοδοτήσεις (ενδοομιλικές ή μη) και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Allwyn. Εξαιρείται το 51,8% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠAΠ, το οποίο παραμένει στην Allwyn.

Τέλος, το σχέδιο προβλέπει ότι θα υπάρξει και απόσχιση της δραστηριότητας της ίδιας της Allwyn (σ.σ. παροχή διοικητικών/υποστηρικτικών υπηρεσιών) η οποία θα εισφερθεί σε νέα εταιρεία (Apple Management and BrandCo), οι μετοχές της οποίας θα δοθούν στην ΟΠAΠ στο πλαίσιο της ΑΜΚ εις είδος.

Στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου εις είδος η ΟΠAΠ (Λουξεμβούργου) θα εκδώσει 437.688.420 νέες κοινές μετοχές καθώς και 536.249.223 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες καταβάλλουν σταθερό κουπόνι περίπου 5% και παρέχουν ενισχυμένα δικαιώματα ψήφου, ενώ με βάση το δίκαιο του Λουξεμβούργου παρέχουν συγκεκριμένα προνόμια και ως προς το προϊόν εκκαθάρισης.

Το σύνολο των παραπάνω κοινών και προνομιούχων μετοχών θα αποδοθούν στην Allwyn ως αντάλλαγμα της κάλυψης ΑΜΚ εις είδος. Με βάση τη τιμή κλεισίματος της 10ης Οκτωβρίου (20,12 ευρώ) η αξία των κοινών μετοχών ΟΠΑΠ, που θα λάβει η Allwyn ανέρχεται σε 8,8 δισ. ευρώ. Οι προνομιούχες υπολογίζονται με βάση την ονομαστική αξία ανά μετοχή (0,30 ευρώ).

Αφού ολοκληρωθεί η εισφορά των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων η έδρα της ΟΠAΠ θα μεταφερθεί από το Λουξεμβούργο στην Ελβετία.

