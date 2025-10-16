Διπλή διάκριση για Νέα και Κεντρική Οδό στα Hellenic Responsible Business Awards

Η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός διακρίθηκαν για ακόμη μία χρονιά στα Hellenic Responsible Business Awards, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, καινοτομία και ουσιαστική συνεισφορά στην κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι δύο εταιρίες απέσπασαν:

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Ταξίδι, Μεταφορές» για τις «Διαδρομές». Οι «Διαδρομές» είναι το πρώτο microsite πανευρωπαϊκού επιπέδου που δημιουργήθηκε από τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό, στην Ελλάδα, για την Ελλάδα και δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να ανακαλύψει μοναδικούς θησαυρούς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Με μήνυμα «Ζούμε σε μια χώρα γεμάτη θησαυρούς. Ας τους ανακαλύψουμε παρέα!» αποτυπώνεται πλήρως η φιλοσοφία των εταιρειών για υπεύθυνη, βιώσιμη και εμπλουτισμένη ταξιδιωτική εμπειρία.

Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Ενέργειες για την Κοινωνία» απέσπασαν οι εταιρείες για τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας που υλοποιούν, με επίκεντρο την Οδική Ασφάλεια, την Πολιτιστική Ανάδειξη και την Εκπαίδευση των παιδιών.

Αναλυτικότερα, οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν:

την εγκατάσταση ΑΙ καμερών στους κόμβους των αυτοκινητοδρόμων ευθύνης τους,

τη μακροχρόνια συνεργασία με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»,

καθώς και τη στρατηγική συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (Ι.Ο.Α.Σ.), στο πλαίσιο της οποίας από το 2015 υλοποιείται το πρόγραμμα «Ασφαλώς Ποδηλατώ» για μαθητές Δημοτικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022 δημιουργήθηκε το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής «Σείριος» στον ΣΕΑ Μαλακάσας – ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος που προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα βιωματικής εκπαίδευσης στη σωστή οδική συμπεριφορά.