#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, δείτε live

Αναβάθμισε την Alpha Bank σε Βaa1 η Moody's

Η αναβάθμιση, επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης, βασίζεται στο βελτιούμενο προφίλ επαναλαμβανόμενων κερδών, την ήπια βάση κόστους και την προσδοκία για διατηρήσιμη άνοδο των κερδών παρά τη μείωση των επιτοκίων.

Αναβάθμισε την Alpha Bank σε Βaa1 η Moodys

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 14:38

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Alpha Bank σε Baa1 από Baa2 προχώρησε η Moody's, θέτοντας σταθερό outlook στην αξιολόγηση.  

O οίκος επισημαίνει ότι η αναβάθμιση αντανακλά την περαιτέρω βελτίωση στη φερεγγυότητα της τράπεζας,  λόγω της μείωσης ρίσκου στο ενεργητικό σε συνδυασμό με τη σταδιακά αυξανόμενη κερδοφορία. 

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει βελτιωθεί, με την έκθεση σε μη εξυπηρετούμενα στοιχεία να μειώνεται στο 3,5% τον Ιούνιο, από 4,6% την ίδια περίοδο πέρυσι.   

Η αναβάθμιση βασίζεται στο βελτιούμενο προφίλ επαναλαμβανόμενων κερδών (τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν 5% το πρώτο εξάμηνο), την ήπια βάση κόστους και την προσδοκία για διατηρήσιμη άνοδο των κερδών παρά τη μείωση των επιτοκίων. 

Επίσης, ο οίκος αναμένει μια σταδιακή άνοδο στα μη επιτοκιακά έσοδα της τράπεζας, από την εμπορική συνεργασία με τη UniCredit, στο asset management και το bancassurance. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Alpha Bank: Σειρά χρηματοδοτικών προϊόντων με σταθερό επιτόκιο για ΜμΕ

Alpha Bank: Από 16 Οκτωβρίου σε διαπραγμάτευση οι 137.322 νέες μετοχές απο το stock options

Αναβάθμισε την Intralot η Moody's σε Β2

Alpha Bank: Αγορά 2,03 εκατ. ιδίων μετοχών από 6/10 έως 8/10/2025

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο