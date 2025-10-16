Αναβάθμισε την Alpha Bank σε Βaa1 η Moodys

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Alpha Bank σε Baa1 από Baa2 προχώρησε η Moody's, θέτοντας σταθερό outlook στην αξιολόγηση.

O οίκος επισημαίνει ότι η αναβάθμιση αντανακλά την περαιτέρω βελτίωση στη φερεγγυότητα της τράπεζας, λόγω της μείωσης ρίσκου στο ενεργητικό σε συνδυασμό με τη σταδιακά αυξανόμενη κερδοφορία.

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει βελτιωθεί, με την έκθεση σε μη εξυπηρετούμενα στοιχεία να μειώνεται στο 3,5% τον Ιούνιο, από 4,6% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η αναβάθμιση βασίζεται στο βελτιούμενο προφίλ επαναλαμβανόμενων κερδών (τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν 5% το πρώτο εξάμηνο), την ήπια βάση κόστους και την προσδοκία για διατηρήσιμη άνοδο των κερδών παρά τη μείωση των επιτοκίων.

Επίσης, ο οίκος αναμένει μια σταδιακή άνοδο στα μη επιτοκιακά έσοδα της τράπεζας, από την εμπορική συνεργασία με τη UniCredit, στο asset management και το bancassurance.